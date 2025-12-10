Sezioni
Scuola
10/12/2025 15:02:00

L’Istituto Superiore “Florio” di Erice apre le porte per l’Open Day

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/l-istituto-superiore-florio-di-erice-apre-le-porte-per-l-open-day-450.jpg

L’Istituto Superiore “Florio” di Erice apre le porte agli studenti e alle loro famiglie per l’Open Day, con due momenti in programma domenica 14 dicembre, dalle 10.30 alle 12.30, in sede centrale, in via Mario Barresi, e sabato 20 dicembre, a partire dalle ore 10:30, a Palazzo Sales, a Erice centro storico.


La prima giornata sarà dedicata alla scoperta dell’offerta formativa, delle attività laboratoriali e degli spazi didattici dell’Istituto. Durante l’evento sarà possibile conoscere i diversi indirizzi di studio e in modo diretto le opportunità offerte dai ‘dipartimenti’ di: Accoglienza turistica, Barman, Sommelier e Sala; Sport e Alimentazione, con dimostrazioni e attività pratiche legate al benessere, al movimento e alla preparazione atletica; Enogastronomia, con degustazioni e laboratori dedicati alla cucina, alla pasticceria e all’arte della ristorazione; Tecnico Agrario, produzione e trasformazione, con presentazione dei progetti legati alla sostenibilità, alla filiera agroalimentare, alla gestione del verde e alle tecniche agrarie moderne. 
 

L’Open Day rappresenta un’occasione preziosa per incontrare docenti, studenti e personale scolastico, approfondire le modalità di iscrizione per l’anno scolastico 2026/2027, esplorare gli ambienti dell’istituto e conoscere da vicino le attività che caratterizzano il percorso formativo. 
L’Istituto diretto dalla Dirigente scolastica Pina Mandina conferma anche quest’anno il proprio impegno nel garantire qualità e opportunità, con una proposta educativa dinamica, laboratoriale e attenta alla crescita personale e professionale degli studenti. 
 

La seconda giornata, invece è dedicata al Liceo del Made in Italy, curvatura sulla Comunicazione: un percorso unico nel suo genere, che integra lo studio del Made in Italy, le competenze comunicative e l’approccio laboratoriale attraverso il Metodo Rondine, un modello formativo innovativo basato sul dialogo, sull’ascolto attivo, sul confronto costruttivo e sul potenziamento delle competenze relazionali e creative. 
Durante l’Open Day, studenti e famiglie potranno: conoscere da vicino programmi, metodologie e attività del liceo; visitare spazi e laboratori dedicati alla comunicazione; scoprire come il percorso del Made in Italy prepara a professioni emergenti nei settori della comunicazione, del branding, delle produzioni digitali e della valorizzazione culturale del territorio. 
Il Liceo del Made in Italy con curvatura sulla Comunicazione si conferma un’offerta formativa contemporanea, dinamica e orientata a costruire competenze spendibili nel mondo universitario e professionale, con un forte focus sull’identità creativa e sulla cultura italiana. Due eventi aperti che rappresentano un’opportunità preziosa per scegliere con consapevolezza il proprio futuro scolastico.
 









