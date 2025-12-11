La mensa non si ferma e diventa welfare: servizio garantito fino al nuovo bando

11/12/2025 06:00:00

A Trapani il servizio mensa continua senza interruzioni mentre si prepara il nuovo bando 2026-2027. Chi si aggiudicherà la prossima gara dovrà gestire tutto in proprio, dal centro di cottura alla distribuzione dei pasti nelle scuole. Nell’immediato però il servizio va avanti grazie a una proroga tecnica, decisa per evitare qualsiasi stop. La mensa continua quindi, ma intanto cambia assetto e viene riconosciuta come una vera infrastruttura di welfare cittadino.

I numeri raccontano da soli il peso del servizio: fino a 118.950 pasti complessivi, circa 650 pasti al giorno, per oltre 700 tra bambini e docenti. La base d’asta resta fissata a 5,29 euro a pasto più IVA, circa 5,50 euro complessivi. Una macchina enorme che ogni giorno entra nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, e che oggi incide direttamente sulla vita delle famiglie. Perché anche se la città perde abitanti, la richiesta di mensa non cala, anzi aumenta. Cresce tra chi lavora entrambi i genitori, tra i nuclei più fragili, tra gli studenti con cittadinanza non italiana. La mensa, di fatto, rende possibile il tempo pieno, la conciliazione vita-lavoro, l’accesso uguale al pasto.

Lo dice chiaramente anche l’assessore all’Istruzione Giulia Passalacqua: «La mensa non è solo un pasto, ma un presidio di welfare quotidiano. Garantisce pari opportunità ai bambini, a prescindere dal reddito familiare». E aggiunge: «Oggi incide su educazione, salute e inclusione. È una risposta concreta alle nuove fragilità sociali». La mensa, insomma, non è più un servizio accessorio ma una vera politica pubblica.

Dentro il bando entra anche una forte tutela del lavoro: l’azienda aggiudicataria dovrà mantenere il personale, rispettare i contratti, presentare le certificazioni sulla disabilità e perfino la relazione di genere. Se salta anche solo uno di questi passaggi, il Comune può arrivare alla risoluzione del contratto. La mensa diventa così anche uno strumento di garanzia occupazionale.

C’è poi l’altra svolta che pesa quanto un macigno: niente sprechi. Le eccedenze alimentari non potranno essere gettate ma dovranno essere donate a enti benefici, con obbligo di monitoraggio ogni quattro mesi. Un pezzo concreto di lotta alla povertà alimentare entra dentro un servizio scolastico.

La qualità del cibo è blindata: almeno il 50% delle derrate dovrà essere biologico, latte, yogurt e uova al 100% bio, carne tracciata, pesce certificato, stop a fritti, OGM, dadi, precotti, semilavorati e avanzi riciclati. I pasti dovranno arrivare nelle scuole entro un’ora dalla preparazione e viaggiare su mezzi elettrici, ibridi o a GPL. Qui il tema ambientale non è un dettaglio, è una clausola contrattuale vera.

Le penali sono pesanti:

500 euro per i ritardi,

500 euro per le variazioni di menù non autorizzate,

fino a 100 euro per ogni pasto se si sbaglia una dieta per allergici,

fino a 1.000 euro in caso di contaminazioni.

Se le sanzioni superano il 10% del valore del contratto, scatta la risoluzione. E l’azienda dovrà avere una polizza assicurativa da almeno 5 milioni di euro.

Sul fondo resta il nodo strutturale: il divario Nord-Sud. Al Nord la mensa è un servizio stabile. Al Sud è ancora legata a bandi, proroghe, refettori che spesso mancano. Anche per questo la proroga era inevitabile: fermare oggi la mensa avrebbe significato colpire in pieno il welfare cittadino.

A Trapani, ormai, la mensa non è più un optional. È un diritto sociale, un servizio che tiene insieme scuola, lavoro, inclusione, ambiente e sostegno alle famiglie. E con il nuovo bando arriva anche la linea dura: niente subappalti, responsabilità diretta su tutto.



