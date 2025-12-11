Marsala: alunne dell’ITET “Garibaldi” a lezione di impresa turistica presso Sicindustria

11/12/2025 16:15:00

Questa mattina le alunne delle classi 5At e 4Aq dell’ITET “Garibaldi” di Marsala hanno partecipato a un incontro formativo presso la sede di Sicindustria Trapani, organizzato in collaborazione con Elite Island srl. L’iniziativa, dal titolo “Gestione e organizzazione aziendale di un’impresa turistica”, ha permesso alle studentesse di approfondire da vicino il funzionamento del settore turistico, con un focus su competenze operative e strategie gestionali.

Accompagnate dai docenti prof. M. Ferro, prof. E. Scavone e prof. G. D’Angelo, le alunne hanno seguito gli interventi di Giacomo Incarbona, General Manager di Elite Island srl, e di Paolo Salerno, esperto in marketing e comunicazione. Durante la mattinata sono stati affrontati i principali aspetti legati alla gestione di un’impresa turistica: organizzazione interna, risorse umane, pianificazione dei servizi, marketing territoriale e strategie per costruire un’offerta competitiva.

Particolarmente apprezzata la modalità interattiva dell’incontro, che ha favorito il dialogo diretto con i relatori. Le studentesse hanno potuto confrontarsi su casi reali, analizzare scenari complessi e proporre soluzioni, mettendo alla prova capacità analitiche e attitudine al problem solving.

La Dirigente Scolastica, Loana Giacalone, ha evidenziato il valore formativo dell’iniziativa: «Questi incontri rappresentano un’opportunità fondamentale di crescita e orientamento per i nostri studenti. Confrontarsi con professionisti del settore consente di comprendere concretamente le dinamiche di un’impresa e di avvicinarsi alle opportunità formative e lavorative offerte dal territorio. Momenti come questo arricchiscono il percorso scolastico e forniscono strumenti preziosi per il futuro dei nostri giovani». L’incontro conferma l’importanza della collaborazione tra scuola e mondo produttivo, sottolineando il ruolo centrale delle esperienze dirette per avvicinare gli studenti alla realtà imprenditoriale del territorio e sostenerne la crescita professionale.



