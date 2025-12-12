Castelvetrano. Il PD, “Festa del Cross possibile grazie a noi. Sindaco smemorato”

12/12/2025 10:50:00

Autoreferenziali i toni del sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini, nel raccontare l’iniziativa della Festa del Cross. Lo dichiarano l’onorevole Dario Safina e la consigliera comunale Monica Di Bella, in un comunicato stampa dove si rammaricano del fatto che Lentini abbia omesso di riconoscere “il percorso di collaborazione istituzionale che ha reso possibile questo risultato”.

“L’arrivo della manifestazione – scrivono – non è frutto di un lavoro solitario dell’amministrazione comunale, bensì di un impegno condiviso, costruito attraverso interlocuzioni avviate già mesi fa dal Partito Democratico. È stato proprio l’on. Safina a promuovere i primi contatti e a mettere attorno allo stesso tavolo i soggetti istituzionali coinvolti, continuando ancora oggi un’opera di raccordo che comprende anche la Provincia di Trapani e altri enti territoriali”.

“Riteniamo giusto che il sindaco informi la cittadinanza e celebri un appuntamento così significativo, ma riteniamo altrettanto doveroso sul piano istituzionale e politico – proseguono - riconoscere l’apporto di tutte le parti che hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo. La collaborazione tra forze diverse è un valore e non può essere sacrificata a logiche di protagonismo”.



