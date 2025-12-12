Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
12/12/2025 10:50:00

Castelvetrano. Il PD, “Festa del Cross possibile grazie a noi. Sindaco smemorato”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-12-2025/1765532711-0-castelvetrano-il-pd-festa-del-cross-possibile-grazie-a-noi-sindaco-smemorato.jpg

 Autoreferenziali i toni del sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini, nel raccontare l’iniziativa della Festa del Cross. Lo dichiarano l’onorevole Dario Safina e la consigliera comunale Monica Di Bella, in un comunicato stampa dove si rammaricano del fatto che Lentini abbia omesso di riconoscere “il percorso di collaborazione istituzionale che ha reso possibile questo risultato”.

 

L’arrivo della manifestazione – scrivono – non è frutto di un lavoro solitario dell’amministrazione comunale, bensì di un impegno condiviso, costruito attraverso interlocuzioni avviate già mesi fa dal Partito Democratico. È stato proprio l’on. Safina a promuovere i primi contatti e a mettere attorno allo stesso tavolo i soggetti istituzionali coinvolti, continuando ancora oggi un’opera di raccordo che comprende anche la Provincia di Trapani e altri enti territoriali”.

 

Riteniamo giusto che il sindaco informi la cittadinanza e celebri un appuntamento così significativo, ma riteniamo altrettanto doveroso sul piano istituzionale e politico – proseguono - riconoscere l’apporto di tutte le parti che hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo. La collaborazione tra forze diverse è un valore e non può essere sacrificata a logiche di protagonismo”.









Native | 12/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-12-2025/1765279946-0-marsala-completati-i-lavori-di-adeguamento-della-palestra-del-plesso-pascoli.jpg

Marsala, completati i lavori di adeguamento della palestra del plesso...

Native | 12/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/1765364859-0-marsala-il-cine-teatro-don-bosco-accende-il-natale-tra-avatar-3-e-grandi-concerti.jpg

Marsala, il Cine Teatro Don Bosco accende il Natale tra Avatar 3 e grandi...

Native | 11/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-12-2025/1765441597-0-morgan-school-il-19-dicembre-il-christmas-party-nelle-sedi-di-marsala-e-mazara.png

Morgan School, il 19 dicembre il Christmas Party nelle sedi di Marsala e...