Cronaca
13/12/2025 11:32:00

Campobello di Mazara, furto di energia elettrica: denunciati padre e figlia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-12-2025/campobello-di-mazara-furto-di-energia-elettrica-denunciati-padre-e-figlia-450.jpg

I Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara hanno denunciato due residenti del paese, un uomo di 72 anni e la figlia di 42, per furto aggravato di energia elettrica.

Il controllo rientra in una serie di verifiche mirate al contrasto dei prelievi irregolari dalla rete pubblica, svolte con il supporto di personale specializzato. Durante l’accertamento, i militari dell’Arma hanno scoperto un allaccio abusivo diretto alla rete elettrica, realizzato tramite un bypass che consentiva di alimentare entrambi gli impianti dei fabbricati riconducibili ai due indagati, eludendo completamente il contatore.

Secondo quanto emerso, l’energia veniva prelevata illegalmente dalla rete pubblica senza alcuna registrazione dei consumi. Il danno economico è in corso di quantificazione.

Padre e figlia sono stati denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente. Le indagini proseguono per accertare l’entità complessiva del furto e l’eventuale durata dell’allaccio abusivo.

L'operazione si inserisce nell'attività di controllo del territorio condotta dai Carabinieri per contrastare reati che, oltre a provocare danni economici, possono rappresentare un serio rischio per la sicurezza degli impianti e delle persone.









