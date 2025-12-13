Marsala, lo shopping di Natale del Sindaco Grillo: 64mila euro per eventi e mercatini

13/12/2025 06:00:00

Mentre in città si discute di sicurezza, ordinanze “anti-seduta” e allarmi sociali, per il Natale il Comune di Marsala apre il portafogli. La Giunta guidata dal sindaco Massimo Grillo - ormai in piena campagna elettorale per la ricandidatura - ha approvato il calendario degli eventi natalizi 2025, mettendo sul piatto oltre 64 mila euro di spesa pubblica solo per quest’anno, con ulteriori fondi già impegnati sul 2026.

Il provvedimento è contenuto nella deliberazione di Giunta n. 461 del 5 dicembre 2025, firmata dal sindaco e dall’assessore alle Attività culturali, e riguarda concerti, mercatini, spettacoli e iniziative collaterali per le festività .

Il conto del Natale: quanto spende il Comune

Nel dettaglio, la Giunta ha prenotato sul bilancio:

62.546 euro per il 2025

64.682 euro per il 2026

Una parte rilevante della spesa riguarda eventi concentrati tra l’8 e il 31 dicembre, con un calendario che punta soprattutto su piazza della Repubblica, Teatro Impero e centro storico.

Concerti, Notte Bianca e Capodanno

La voce più consistente è quella affidata alla Eclettica S.r.l.s. di Marsala ncaricata di due appuntamenti molto costosi:

“Sicilia Express Tour – Lello Analfino & T Orkestar + Notte Bianca” (28 dicembre)

(28 dicembre) Gran Veglione di Capodanno (31 dicembre)

Per questi eventi il Comune si accolla 37 mila euro IVA inclusa, oltre all’uso gratuito della piazza, del palco, dei punti luce e dei consumi energetici .

Mercatini e animazione

Altro capitolo importante è quello dei Mercatini di Natale in via XI Maggio, affidati alla Record S.r.l.s. di Sciacca.

costo: 30.500 euro

più suolo pubblico gratuito, illuminazione, oneri SIAE, guardiania notturna, protezione civile e assistenza sanitaria.

Una spesa che, sommata ai servizi accessori a carico del Comune, rende l’operazione tutt’altro che “leggera” per le casse comunali.

Eventi musicali e spettacoli

Nel pacchetto rientrano anche:

“Ladies for Christmas” , concerto ideato dal maestro Gino De Vita: 2.500 euro

, concerto ideato dal maestro Gino De Vita: Washington Gospel Singers al Teatro Impero: 3.000 euro

al Teatro Impero: spettacoli dell’associazione Musikè : oltre 21 mila euro

: animazione per bambini e accensione dell’albero, con copertura degli oneri SIAE.



Musikè, è l'associazione che fa riferimento a Nino Pulizzi, candidato alle elezioni comunali del 2020 nella lista “Liberi” a sostegno del sindaco Grillo. Lo slogan della campagna elettorale di Pulizzi era eloquente: “Ora si cambia musica”.

A quanto pare, però, la musica è rimasta la stessa.

Già nel 2021 Tp24 aveva raccontato una vicenda analoga, con affidamenti natalizi alla stessa associazione, allora per 14.300 euro. Qui l'articolo.

Il progetto che va oltre Natale

Tra le voci più discusse c’è il progetto “La Città che vive”, affidato all’associazione marsalese Backline:

durata: sei mesi

costo a carico del Comune: 33 mila euro

utilizzo gratuito di aree pubbliche e del Teatro Impero.

Un’iniziativa che, pur inserita nel cartellone natalizio, impegna risorse ben oltre le festività. Anche l'associazione Backline è stata già oggetto di contributi dal Sindaco Grillo.

Tra luci e ombre

Il provvedimento arriva in un momento politicamente delicato. Si avvicinano le elezioni, la città è attraversata da polemiche su sicurezza, degrado e servizi essenziali, e l’Amministrazione sceglie di puntare su un Natale “ricco” di eventi e spettacoli.

Un cartellone che il Comune definisce come strumento di aggregazione, promozione turistica e valorizzazione del territorio, ma che inevitabilmente alimenta il dibattito: 64 mila euro per le feste, mentre su altri fronti – dalla sicurezza al sociale – le risposte continuano a essere affidate più alle ordinanze che agli investimenti strutturali.

A Marsala, insomma, il Natale si accende. Resta da capire se basteranno luci, concerti e mercatini a spegnere le tensioni di una città sempre più divisa tra vetrina e realtà.

64mila Euro Per Le Spese Di Natale al Comune di Marsala by Redazione Tp24



