Native
15/12/2025 11:38:00

Sentirsi a casa a Natale: al Girasole di Paolo La Vecchia la tradizione è servita

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-12-2025/sentirsi-a-casa-a-natale-al-girasole-di-paolo-la-vecchia-la-tradizione-e-servita-450.jpg

In un periodo in cui la frenesia delle feste spesso ci allontana dalla vera essenza della tavola, c'è un luogo a Marsala dove il tempo sembra essersi fermato, per dare spazio al piacere della buona cucina: è Il Girasole di Paolo La Vecchia, un punto di riferimento per gli amanti dei sapori autentici e della cucina casalinga siciliana.

 

Il Piacere di Sentirsi in Famiglia

 

Se c'è un augurio che Paolo e Giacoma desiderano fare ai loro clienti per il Natale e l'anno nuovo, è quello di offrire un'esperienza culinaria che va oltre il semplice pasto. Al Girasole, l'obiettivo è farvi sentire a casa. La trattoria, situata in Via Abele Damiani, è il luogo ideale dove riunirsi con amici e parenti per celebrare le festività, abbandonando lo stress della preparazione.

La filosofia de La Vecchia è semplice: cucina buona, gustosa e per tutti, realizzata con ingredienti freschi e di stagione, seguendo le ricette tramandate dalla tradizione.

 

Le Specialità Che Fanno Tendenza a Dicembre

 

Dicembre al Girasole è sinonimo di specialità imperdibili. Oltre ai classici intramontabili della cucina siciliana che trovate ogni giorno, il menù si arricchisce di piatti forti, perfetti per affrontare il freddo e onorare la tradizione contadina:

  • La Trippa: preparata seguendo la ricetta tradizionale, un piatto che scalda il cuore e celebra i sapori robusti dell'inverno.

  • Le Carni di Suino Nero: Un'occasione unica per gustare la prelibatezza del Suino Nero, protagonista di succulente preparazioni a rotazione, che ne esaltano il sapore intenso e la qualità superiore.

  •  

Il Girasole Viene a Casa Tua: Il Servizio d'Asporto

 

Per chi desidera godere della tranquillità del proprio focolare domestico, ma non vuole rinunciare alla qualità ineguagliabile de Il Girasole, c'è una soluzione perfetta: il servizio d'asporto.

È possibile ordinare tutte le specialità del menù, incluse quelle di stagione e i piatti della gastronomia, per allestire un pranzo o una cena di festa indimenticabili senza doversi mettere ai fornelli.

 

Info e Prenotazioni

 

Che tu voglia unirti alla tavola del Girasole o portare i suoi sapori a casa, è fondamentale prenotare per tempo, specialmente in questo periodo di feste.

Il Girasole di Paolo La Vecchia è a Marsala, in Via Abele Damiani.

Per informazioni e per prenotazioni (asporto o tavolo):

 Chiama subito lo 0923 712859

 

  • - pubbliredazionale in collaborazione con Trattoria il Girasole di Paolo La Vecchia - 

 









