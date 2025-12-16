Sezioni
Politica
16/12/2025 19:15:00

Erice: Rigaletta al buio e nel degrado, interrogazione della consigliera Mannina 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/erice-rigaletta-al-buio-e-nel-degrado-interrogazione-della-consigliera-mannina-450.jpg

 La consigliera comunale di Erice Simona Mannina ha presentato un’interrogazione consiliare, con richiesta di risposta scritta e orale, per segnalare la prolungata assenza di illuminazione pubblica in diverse vie della frazione Rigaletta. Le strade interessate sono via Ibiscus, via Pio La Torre, via Piersanti Mattarella, via Rocco Fodale, via dell’Orchidea e via degli Ulivi.

 

Da mesi, intere aree risultano al buio a causa di ripetuti furti di rame, con ricadute sulla sicurezza dei residenti. Secondo quanto riferito, nelle zone prive di illuminazione si sarebbero verificati tentativi di furto e atti vandalici, alimentando un diffuso senso di insicurezza tra i cittadini.

 

«L’illuminazione pubblica non è un optional ma un servizio essenziale», ha dichiarato Mannina, sottolineando come la mancanza di luce rappresenti un problema serio per la sicurezza, soprattutto se confrontata con altri interventi realizzati in diverse zone del territorio comunale. Alla questione della sicurezza si affianca anche una situazione di degrado ambientale, in particolare lungo via Ibiscus, dove alcune villette abbandonate sarebbero diventate luoghi di accumulo di rifiuti e di atti vandalici, con episodi di combustioni illecite e conseguenti emissioni maleodoranti.

 

Oltre all’interrogazione in Consiglio comunale, la consigliera ha formalmente interessato il Prefetto di Trapani, chiedendo un rafforzamento del presidio delle Forze dell’Ordine nella frazione Rigaletta per prevenire reati, contrastare i furti di rame e ripristinare condizioni di sicurezza e legalità. «I cittadini di Rigaletta non possono essere lasciati soli – ha concluso Mannina – servono interventi immediati e una presenza concreta delle istituzioni sul territorio».



