Politica
16/12/2025 12:00:00

Marsala, il PD: “Il Teatro Impero indecoroso. Priorità sbagliate del sindaco Grillo"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/marsala-il-pd-il-teatro-impero-indecoroso-priorita-sbagliate-del-sindaco-grillo-450.jpg

“È inaccettabile che uno dei principali simboli culturali della nostra città sia deturpato da scritte e graffiti volgari”, denuncia Linda Licari, segretaria del Circolo del Partito Democratico di Marsala. Il riferimento è alla facciata del Teatro Impero, oggi in grave stato di degrado.

 

“Alunni delle scuole primarie, durante le recenti visite al teatro, hanno letto ad alta voce contenuti offensivi”, prosegue Licari. “Un momento che dovrebbe essere di arricchimento culturale si trasforma in esperienza diseducativa. Che messaggio di civiltà stiamo trasmettendo ai nostri giovani?”

La nota del PD punta il dito anche sulle scelte di spesa dell’Amministrazione Grillo: “Si trovano decine di migliaia di euro per eventi natalizi, probabilmente a fini di visibilità elettorale, ma non si riescono a stanziare risorse per la pulizia e il ripristino di un bene pubblico così centrale”, dichiara Licari. “Non parliamo poi di altri contenitori culturali chiusi dal sindaco, come Palazzo Grignani o il Monumento ai Mille. È il simbolo di una politica che bada più all’apparenza che alla sostanza.”

 

“Chiediamo un intervento immediato e non più procrastinabile da parte del Sindaco Grillo per ripristinare il decoro della facciata del Teatro Impero”, conclude la segretaria del PD. “Invitiamo la cittadinanza a riflettere sull’incoerenza e sulle priorità fallaci di questa Amministrazione.”



