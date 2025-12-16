“Peter Pan” riaccende il teatro a Partanna: tornano in scena i maturandi

16/12/2025 15:20:00

Dopo sette lunghi anni di silenzio, il teatro torna finalmente a vivere a Partanna.

Mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 dicembre va in scena la tradizionale rivista dei maturandi dell’Istituto “Dante Alighieri”, un appuntamento atteso che segna non solo il ritorno dello spettacolo, ma anche la rinascita di una tradizione profondamente radicata nella comunità belicina.

Lo spettacolo sarà rappresentato al mattino per le scolaresche e alle ore 21.00 per il pubblico, in un clima di festa che assume un valore simbolico ancora più forte: il musical dei maturandi torna sul palco dopo anni in cui anche il teatro è mancato alla città.

Per celebrare questa ripartenza, che è insieme artistica, culturale e generazionale, il Comitato studentesco ha scelto di affidare la regia a Giacomo Bonagiuso, affiancato da un’équipe di professionisti composta da Ciro Venosa alle coreografie, Manuela Lombardo come vocal coach e Giovanna Russo come assistente alla regia.

In scena uno dei musical più amati della tradizione italiana: “Peter Pan”, con le intramontabili musiche di Edoardo Bennato. Uno spettacolo interamente cantato dal vivo, che vede protagonisti gli studenti maturandi, impegnati non solo nella recitazione, nel canto e nella danza, ma anche nella realizzazione dei costumi e degli elementi scenici.

Un lavoro corale che ha trasformato la palestra dell’ITC, ex hub vaccinale, in un vero e proprio teatro, pronto ad accogliere il ritorno di una manifestazione che rappresenta per i ragazzi anche un simbolico “debutto in società”.

Per informazioni e prevendite è possibile contattare i numeri 351 538 0776 o 351 119 6065. Il costo del biglietto è di 12 euro.



