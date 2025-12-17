Basket femminile: stasera Basket Alcamo a Bolzano con uno sguardo alla classifica

17/12/2025 14:00:00

Recupero della settima giornata di Serie A2 femminile per la Sicily by Car Basket Alcamo, impegnata questa sera, mercoledì 17 dicembre alle ore 20, sul campo dell’Alperia Basket Club Bolzano. Al PalaMazzali va in scena una sfida diretta tra due squadre che guardano alla parte alta della classifica, seppur da prospettive diverse. Bolzano è quarta, Alcamo sesta, con sei punti di distanza tra le due formazioni. Un confronto che vale la possibilità di accorciare il gap e migliorare il proprio posizionamento per la Sicily by Car Alcamo, con riflessi diretti anche in chiave Coppa Italia. La gara ha un valore ulteriore guardando al prossimo turno, la sconfitta della Passalacqua Ragusa contro Matelica ha infatti "accorciato" la classifica e rende questo recupero un passaggio importante in vista del derby di Natale, che chiuderà il 2025. Se Alcamo vincesse stasera si presenterebbe a quattro punti dalle ragusane nel match in programma al PalaTreSanti domenica 21 dicembre. Intanto, palla a due stasera alle 20, per una sfida che pesa sia in classifica sia nelle prospettive di Coppa.



