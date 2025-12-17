Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dalla Regione
17/12/2025 15:40:00

Sicilia, la Regione assume 46 nuovi funzionari grazie ai fondi nazionali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-12-2025/sicilia-la-regione-assume-46-nuovi-funzionari-grazie-ai-fondi-nazionali-450.jpg

Prosegue il rafforzamento della macchina amministrativa regionale. Sono stati firmati nella sede del dipartimento regionale della Funzione pubblica, i primi 46 contratti di assunzione dei funzionari vincitori del concorso Ripam Coesione, finanziato con fondi nazionali. A regime, il piano di reclutamento interesserà complessivamente 70 unità.

Le assunzioni rientrano nel Programma nazionale Capacità per la coesione 2021-2027, nato dalla sinergia tra governo nazionale e Regione Siciliana, con l’obiettivo di migliorare l’utilizzo delle risorse europee, rafforzare la capacità amministrativa e incrementare la performance di spesa, soprattutto nelle regioni del Sud.

 

«La Regione continua a cambiare pelle, rinnovando e potenziando i propri organici – afferma il presidente della Regione, Renato Schifani –. I nuovi assunti di oggi si aggiungono alle centinaia di giovani entrati in servizio nei mesi scorsi grazie allo sblocco dei concorsi, reso possibile dall’accordo Stato-Regione. Abbiamo bisogno del loro entusiasmo e della loro motivazione per far crescere la pubblica amministrazione».

 

I funzionari prenderanno servizio entro gennaio 2026 e sono stati accolti dalla dirigente generale del dipartimento della Funzione pubblica e del personale, Salvatrice Rizzo, insieme al dirigente del servizio Reclutamento, trasferimenti e mobilità, Salvatore Bottari.

I neoassunti saranno assegnati ai centri regionali di spesa, con il compito di rafforzare la capacità attuativa dei programmi finanziati con fondi extraregionali, contribuendo così a una gestione più efficace e tempestiva delle risorse pubbliche.









Native | 17/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/1765900767-0-i-mille-viaggi-fa-poker-migliore-agenzia-viaggi-del-sud-italia-ai-protagonisti-del-mare-di-costa-crociere.jpg

I Mille Viaggi fa poker: migliore agenzia viaggi del sud Italia ai...

Native | 16/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/1765795230-0-costa-crociere-premia-citypass-travel-di-castelvetrano-prima-nel-sud-italia-al-global-summit-26.jpg

Costa Crociere premia Citypass Travel di Castelvetrano: prima nel Sud...

Native | 16/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/1765881089-0-musica-vino-e-food-a-marsala-il-colomba-bianca-xmas-festival.jpg

Musica, vino e food: a Marsala il Colomba Bianca Xmas Festival 