Sicilia, la Regione assume 46 nuovi funzionari grazie ai fondi nazionali

17/12/2025 15:40:00

Prosegue il rafforzamento della macchina amministrativa regionale. Sono stati firmati nella sede del dipartimento regionale della Funzione pubblica, i primi 46 contratti di assunzione dei funzionari vincitori del concorso Ripam Coesione, finanziato con fondi nazionali. A regime, il piano di reclutamento interesserà complessivamente 70 unità.

Le assunzioni rientrano nel Programma nazionale Capacità per la coesione 2021-2027, nato dalla sinergia tra governo nazionale e Regione Siciliana, con l’obiettivo di migliorare l’utilizzo delle risorse europee, rafforzare la capacità amministrativa e incrementare la performance di spesa, soprattutto nelle regioni del Sud.

«La Regione continua a cambiare pelle, rinnovando e potenziando i propri organici – afferma il presidente della Regione, Renato Schifani –. I nuovi assunti di oggi si aggiungono alle centinaia di giovani entrati in servizio nei mesi scorsi grazie allo sblocco dei concorsi, reso possibile dall’accordo Stato-Regione. Abbiamo bisogno del loro entusiasmo e della loro motivazione per far crescere la pubblica amministrazione».

I funzionari prenderanno servizio entro gennaio 2026 e sono stati accolti dalla dirigente generale del dipartimento della Funzione pubblica e del personale, Salvatrice Rizzo, insieme al dirigente del servizio Reclutamento, trasferimenti e mobilità, Salvatore Bottari.

I neoassunti saranno assegnati ai centri regionali di spesa, con il compito di rafforzare la capacità attuativa dei programmi finanziati con fondi extraregionali, contribuendo così a una gestione più efficace e tempestiva delle risorse pubbliche.



