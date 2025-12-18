Sezioni
Cronaca
18/12/2025 10:41:00

Alcamo, beccato dai carabinieri mentre ruba a bordo di un furgone

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-12-2025/alcamo-beccato-dai-carabinieri-mentre-ruba-a-bordo-di-un-furgone-450.jpg

I Carabinieri di Alcamo hanno arrestato un uomo di 34 anni, di nazionalità straniera, ritenuto responsabile di furto aggravato. L’arresto è scattato dopo che un equipaggio del Nucleo Radiomobile lo ha sorpreso in flagranza di reato mentre stava rubando un portafogli da un furgone parcheggiato. I militari sono intervenuti immediatamente, bloccando l’uomo e restituendo la refurtiva al legittimo proprietario. Dopo l’udienza di convalida, per il 34enne è stato disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

 

Solo pochi giorni prima, lo stesso individuo era già stato denunciato per un episodio analogo. In quell’occasione, dopo aver forzato un furgone in sosta, era riuscito ad asportare una giacca dall’interno del veicolo, tentando poi di allontanarsi. Anche in quel caso, però, il furto non era passato inosservato: un giovane carabiniere della Stazione di Alcamo, libero dal servizio e di passaggio nella zona, era intervenuto riuscendo a fermarlo e a restituire la refurtiva al proprietario.

 









