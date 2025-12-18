Mazara: sabato un incontro sulla sicurezza urbana organizzato dai Giovani Democratici

18/12/2025 20:10:00

Sabato 20 dicembre, dalle ore 10 alle 12, al Teatro Garibaldi (via Carmine 15), i Giovani Democratici di Mazara del Vallo organizzano un incontro pubblico dedicato al tema della sicurezza urbana, con un focus sul ruolo dell’educazione e della prevenzione nel contrasto alla microcriminalità e alla devianza giovanile.

L’iniziativa, dal titolo “Oltre la repressione. Educare la comunità, costruire sicurezza”, intende superare un approccio esclusivamente repressivo, promuovendo una riflessione che metta al centro la comunità, il lavoro educativo e la responsabilità condivisa come strumenti fondamentali per costruire una città più sicura e coesa.

I lavori si apriranno con i saluti del segretario dei Giovani Democratici di Mazara del Vallo, Antonino Signorello. A moderare l’incontro sarà Benedetta Bianco, vicesegretaria dei Giovani Democratici di Mazara del Vallo.

Interverranno Salvatore Inguì, già direttore dell’Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni di Palermo e referente di Libera Trapani; Stefania Marascia, docente e psicologa; Francesco Mezzapelle, cronista del Giornale di Sicilia e direttore di Prima Pagina Sicilia; Ernesto Raccagna, vicepresidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza e alle realtà associative del territorio.



