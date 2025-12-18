Treni: la ferrovia Palermo - Trapani è tra le peggiori d'Italia

18/12/2025 09:58:00

La linea ferroviaria Palermo-Trapani è tra le peggiori d’Italia per qualità del servizio, tempi di percorrenza e affidabilità. A certificarlo è l’ultima edizione di “Pendolaria”, il rapporto annuale di Legambiente che analizza lo stato delle ferrovie regionali e pendolari nel Paese.

Un dato che, per chi vive e lavora nella Sicilia occidentale, non suona come una sorpresa, ma come l’ennesima conferma di un disagio quotidiano che dura da anni.

Tempi da record (in negativo)

Secondo Legambiente, la Palermo-Trapani è una delle linee con i tempi di percorrenza più lunghi in rapporto ai chilometri, spesso superiori alle 3 ore per coprire poco più di 140 km, a seconda del tracciato scelto (via Milo o via Castelvetrano). Un tempo che rende il treno non competitivo rispetto all’auto privata e che penalizza pendolari, studenti, lavoratori e turisti.

La chiusura pluriennale della tratta Palermo-Trapani via Milo, riaperta solo parzialmente dopo anni di frane, cantieri e promesse mancate, pesa ancora oggi come un macigno sulla mobilità del territorio.

Ritardi, soppressioni e servizi ridotti

Nel rapporto Pendolaria, la linea viene indicata tra quelle caratterizzate da:

frequenti ritardi

soppressioni improvvise

materiale rotabile obsoleto

bassa frequenza delle corse

Un mix che scoraggia l’uso del treno e spinge sempre più persone verso l’auto, con conseguenze evidenti su traffico, sicurezza stradale e inquinamento.

Cantieri eterni e assenza di visione

Legambiente sottolinea come il problema non sia solo infrastrutturale, ma anche politico e gestionale. La Palermo-Trapani è l’emblema di una ferrovia:

mai davvero modernizzata

priva di elettrificazione su lunghi tratti

senza un progetto organico di rilancio

I cantieri, quando partono, si trasformano spesso in opere senza fine, con tempi che si dilatano ben oltre ogni previsione e senza benefici immediati per l’utenza.

Sicilia occidentale penalizzata

Nel dossier si evidenzia come le aree periferiche e insulari siano le più penalizzate dal punto di vista ferroviario. La Sicilia occidentale, in particolare, paga un isolamento strutturale che incide sul diritto alla mobilità, sullo sviluppo

economico e sulla coesione territoriale.

Una linea ferroviaria inefficiente significa:

meno opportunità di lavoro

meno studenti che possono spostarsi agevolmente

meno turisti che scelgono il treno

più auto sulle strade

Le richieste di Legambiente

L’associazione ambientalista chiede con forza:

il completamento reale degli interventi sulla Palermo-Trapani

degli interventi sulla Palermo-Trapani l’ elettrificazione della linea

un potenziamento delle corse

treni più moderni e affidabili

una strategia che metta il trasporto ferroviario al centro della transizione ecologica

Una storia che si ripete

A ogni nuovo rapporto Pendolaria, la Palermo-Trapani torna puntualmente tra le linee peggiori d’Italia. Cambiano i governi, passano i finanziamenti, arrivano annunci e conferenze stampa, ma per chi prende il treno la realtà resta la stessa.

E mentre si parla di PNRR, mobilità sostenibile e riduzione delle emissioni, la ferrovia che dovrebbe unire Palermo e Trapani continua a essere, nei fatti, una delle principali ferite infrastrutturali della Sicilia.



