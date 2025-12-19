Sezioni
Cultura

» Arte
19/12/2025 09:50:00

Al Museo Pepoli la mostra sulla Natività di Maria tra arte e tradizione trapanese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-12-2025/al-museo-pepoli-la-mostra-sulla-nativita-di-maria-tra-arte-e-tradizione-trapanese-450.jpg

È stata inaugurata lo scorso 28 novembre al Museo Regionale Pepoli la mostra “La Natività di Maria. Arte e tradizione a Trapani”, un’esposizione che valorizza una delle tradizioni religiose e culturali più radicate del territorio trapanese.

Promossa dall’Assessorato regionale dei Beni Culturali, la mostra racconta la devozione per la Natività di Maria, celebrata l’8 settembre, mettendo in luce una consuetudine tipicamente siciliana che nel Trapanese ha avuto una diffusione particolarmente significativa. A partire dalla metà del XVIII secolo, infatti, era usanza rappresentare nelle abitazioni private la nascita della Vergine attraverso scenografie domestiche composte da statue lignee settecentesche.

Il racconto della nascita e dell’infanzia di Maria affonda le sue radici nel Protovangelo di Giacomo, un testo apocrifo del II secolo d.C. che narra la storia dei genitori della Madonna, Gioacchino e Anna, e il concepimento miracoloso dopo anni di sterilità. Pur non essendo riconosciuto ufficialmente dalla Chiesa, il testo ha influenzato profondamente la tradizione iconografica. La festività della Natività di Maria, invece, è pienamente riconosciuta e risale al V secolo, quando fu istituita a Gerusalemme in occasione della dedicazione di una basilica sorta, secondo la tradizione, nel luogo natale della Vergine.

L’allestimento del Museo Pepoli propone una ricostruzione dettagliata del palazzo di Gioacchino e Anna, articolata in ambienti curati nei minimi particolari. Le scene sono animate da statuette in legno e cera, vestite con abiti in tessuto, che raffigurano nobildonne, notabili e servitù del XVIII secolo. Completano l’esposizione mobili in miniatura, specchiere e suppellettili ispirate allo stile Rococò siciliano, offrendo uno spaccato suggestivo della vita aristocratica dell’epoca.

La mostra raccoglie un nucleo di opere di particolare pregio, provenienti anche da collezioni private, e si inserisce tra gli appuntamenti culturali di maggiore interesse per la città, rappresentando un’occasione per residenti e visitatori di riscoprire un aspetto identitario della tradizione locale.

Per chi desidera programmare una visita culturale in città e restare aggiornato sugli eventi, le mostre e le iniziative in programma, è possibile consultare il portale turistico di Trapani.

La mostra resterà visitabile fino al 30 giugno 2026.



