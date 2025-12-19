19 Dicembre: accordo Ue per l'Ucraina, protestano gli agricoltori, ci sono meno italiani

19/12/2025 07:07:00

E' il 19 Dicembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• In tarda serata i leader europei a Bruxelles si sono accordati per dare 90 miliardi di euro all’Ucraina per il biennio 2026-27. Il prestito verrà finanziato tramite debito comune, senza toccare gli asset russi

• Gli agricoltori hanno occupato la piazza fuori dal parlamento europeo con trattori, letame, fieno, hanno incendiato copertoni e lanciato verdure. Protestavano contro l’accordo sul Mercosur, la cui firma, prevista per domani, è slittata a gennaio

• Il rapporto Istat sul 2024 evidenzia un calo della popolazione italiana dello -0,5 per mille (siamo 58.943.464), aumento degli stranieri (9,1%), aumento di tre mesi dell’età media (ora a 46,9 anni). E che le famiglie senza figli ma con animali sono aumentate del 10 per cento in un anno

• La Bielorussia ha messo in servizio un missile russo che per raggiungere Londra impiegherebbe 8 minuti

• Maduro ha ordinato alla marina militare venezuelana di scortare le petroliere che Trump ha minacciato di bloccare

• Sono state diffuse altre 95 foto di Epstein, dove si vedono tra le altre cose Bill Gates, Noam Chomsky, il piede di una donna con un passo di Lolita, una chat dove si discute del prezzo di alcune ragazze

• ByteDance manterrà la proprietà solo del 19,9 per cento della branca statunitense di TikTok, e così eviterà che l’app venga bandita dagli Usa

• Israele ha firmato un accordo per vendere gas naturale all’Egitto



• La polizia inglese ha annunciato che d’ora in poi chi inneggia all’intifada rischierà l’arresto

• Il papa ieri si è presentato a sorpresa in nunziatura apostolica e in Senato. Lo ha fatto all’insaputa dei funzionari per la comunicazione vaticana

• Alberto Stasi si è presentato a sorpresa all’incidente probatorio sul caso Garlasco a Pavia

• A Torino è stato sgomberato il centro sociale Askatasuna, da dove partì l’attacco alla redazione della Stampa

• Nel teramano un uomo è morto andando a sbattere violentemente contro la recinzione di un campo da padel, dove stava giocando con gli amici

• A Boston un professore portoghese del Mit è stato ucciso a colpi di pistola, non si riesce a capire perché

• Una giapponese ha sposato un avatar creato da ChatGpt. Durante la cerimonia, in abito da sposa, teneva in mano il cellulare e guardava lo schermo commossa

• Giovanni Ferrero di Nutella si riconferma il più ricco d’Italia, con un patrimonio di 18,4 miliardi di dollari

• Il nuovo ceo di British Petroleum sarà Meg O’Neill, prima donna a dirigere una grande compagnia petrolifera

• Le donazioni per Ahmed al Ahmed, l’uomo che ha disarmato l’attentatore di Sydney, hanno superato il milione e mezzo di dollari americani

• Nella finale di Supercoppa a Riad il Napoli ha battuto il Milan 2 a 0

• Dopo soli cinque mesi, il figlio di Ancelotti è stato esonerato dal ruolo di allenatore del Botafogo

• La Rai ha precisato che il ritorno di Amadeus «non rientra nei piani aziendali»

• Il New York Times ha intervistato Kristin Cabot, la donna che fu sorpresa con il collega-amante a un concerto dei Coldplay

• In Romania verrà costruito Dracula Land, un enorme parco giochi a tema vampiri

• La Treccani ha inserito tra i neologismi dell’anno «maranza», «occhi spaccanti», «broligarchia» e «allucinazione» (in riferimento agli strafalcioni dell’intelligenza artificiale)

• Sono morti il reporter statunitense Peter Arnett (91 anni), il pilota statunitense Greg Biffle (56), il ciclista Michele Dancelli (83), l’ex governatore democratico della Carolina del Nord Jim Hunt (87), il politico pugliese ex Msi Franco Miceli (85), il calciatore bergamasco Eugenio Perico (74), l’artista Franca Podda (99), lo stilista britannico Antony Price (80), l’attore britannico William Rush (31), l’architetto trentino Gianleo Salvotti (94), la cantante neomelodica Rosy Viola (59)



Titoli

Corriere della Sera: Vertice Ue, doppio scontro

la Repubblica: Dietrofront sulle pensioni, / caos nella maggioranza

La Stampa: Askatasuna, lite sulla sicurezza

Il Sole 24 Ore: Pensioni, è scontro tfra governo e Lega / Rischio retrocessione per incentivi 5.0

Avvenire: Non c’è pace col riarmo

Il Messaggero: Ue, si tratta sugli asset russi

Il Giornale: I disoccupati di Askatasuna

Leggo: Siamo di meno e più vecchi

Qn: Manovra, norma pro armi / Dietrofront sulle pensioni

Il Fatto: La Manovra fra le risse / e il concerto di Baglioni

Libero: Stato di pulizia

La Verità: Vogliono tapparci la bocca

Il Mattino: Ue, trattativa sugli asset russi

il Quotidiano del Sud: Beni russi, lo scatto di Merz

il manifesto: Le mani / sulla città

Domani: Asset russi, Zelensky pressa l’Ue / Tusk: «Soldi oggi o sangue domani»



