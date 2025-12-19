Il presepe vivente di "Insieme si può"

19/12/2025 19:21:00

Dal 19 al 22 dicembre la magia del Natale prende vita a Erice con il presepe vivente ideato e realizzato da un gruppo di volontari e dall’associazione no profit “Insieme si può”.

L’iniziativa si svolgerà presso il plesso scolastico Giovanni Paolo II, in contrada Rigaletta-Milo, e sarà aperta al pubblico ogni sera dalle 18 alle 22. Un progetto nato dal basso, costruito grazie all’impegno gratuito di cittadini e associazioni, con l’obiettivo di creare un momento di comunità, condivisione e solidarietà.

Il presepe vivente sarà il cuore dell’evento, ma il programma è pensato soprattutto per le famiglie e i più piccoli: è prevista infatti la Casetta di Babbo Natale, con animazione e sorprese dedicate ai bambini, oltre a laboratori natalizi che permetteranno ai più giovani di vivere in prima persona l’atmosfera delle feste.

Non mancherà uno spazio dedicato alla gastronomia, con degustazioni di prodotti tipici che accompagneranno le serate e contribuiranno a rendere l’esperienza ancora più accogliente.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Erice e dall’Istituto Comprensivo “G. Pagoto”, a conferma del valore sociale e culturale del progetto, che unisce scuola, volontariato e territorio.

Un appuntamento che punta a riscoprire il significato più autentico del Natale: stare insieme, condividere e costruire comunità, anche attraverso piccoli gesti e tanta passione.



