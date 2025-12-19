Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
19/12/2025 19:21:00

Il presepe vivente di "Insieme si può"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-12-2025/presepe-450.jpg

Dal 19 al 22 dicembre la magia del Natale prende vita a Erice con il presepe vivente ideato e realizzato da un gruppo di volontari e dall’associazione no profit “Insieme si può”.

L’iniziativa si svolgerà presso il plesso scolastico Giovanni Paolo II, in contrada Rigaletta-Milo, e sarà aperta al pubblico ogni sera dalle 18 alle 22. Un progetto nato dal basso, costruito grazie all’impegno gratuito di cittadini e associazioni, con l’obiettivo di creare un momento di comunità, condivisione e solidarietà.

Il presepe vivente sarà il cuore dell’evento, ma il programma è pensato soprattutto per le famiglie e i più piccoli: è prevista infatti la Casetta di Babbo Natale, con animazione e sorprese dedicate ai bambini, oltre a laboratori natalizi che permetteranno ai più giovani di vivere in prima persona l’atmosfera delle feste.

Non mancherà uno spazio dedicato alla gastronomia, con degustazioni di prodotti tipici che accompagneranno le serate e contribuiranno a rendere l’esperienza ancora più accogliente.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Erice e dall’Istituto Comprensivo “G. Pagoto”, a conferma del valore sociale e culturale del progetto, che unisce scuola, volontariato e territorio.

Un appuntamento che punta a riscoprire il significato più autentico del Natale: stare insieme, condividere e costruire comunità, anche attraverso piccoli gesti e tanta passione.









Native | 19/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/1765879385-0-mazara-si-accende-con-la-notte-bianca-t-roc-shopping-musica-arte-e-ottoni-animati-in-concerto.jpg

Mazara si accende con la Notte Bianca T-ROC: shopping, musica,...

Native | 18/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-12-2025/1765984865-0-mazara-del-vallo-nasce-il-polo-integrato-di-assistenza-per-la-provincia-di-trapani.jpg

Mazara del Vallo, nasce il Polo Integrato di Assistenza per la provincia...

Native | 18/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-12-2025/1765965208-0-biogena-sports-e-gli-integratori-alimentari-in-italia-per-gli-sportivi-i-benefici-che-gli-atleti-desiderano.jpg

BIOGENA SPORTS e gli integratori alimentari in Italia per gli sportivi: i...