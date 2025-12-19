A Ummari torna “Il Presepe Vivente nel Villaggio”

19/12/2025 13:05:00

Sabato 20 dicembre alle ore 17.30 il Borgo Livio Bassi di Ummari si trasformerà in un autentico villaggio natalizio con l’avvio della seconda edizione de “Il Presepe Vivente nel Villaggio”, manifestazione che intreccia tradizione popolare, partecipazione comunitaria e spirito solidale in uno degli angoli più suggestivi del territorio trapanese.

L’evento rientra nel cartellone delle iniziative natalizie promosse dall’Ente Luglio Musicale Trapanese ed è patrocinato dal Comune di Trapani.

A renderlo possibile è il lavoro corale delle associazioni ProUmmari, Estate Insieme a Fulgatore e Motoclub Dragon Star Ummari, affiancate da decine di volontari che, con impegno e dedizione, hanno restituito vita e atmosfera al borgo. Protagonisti del presepe vivente sono gli stessi abitanti di Fulgatore e Ummari, figuranti che incarnano mestieri, gesti e tradizioni della comunità, dando forma a un racconto autentico e partecipato. Accanto agli adulti, prenderanno parte alla rappresentazione anche i bambini della scuola di Fulgatore “Eugenio Pertini”, coinvolti nelle scene dedicate alle antiche attività del villaggio. Gli alunni hanno inoltre realizzato presepi artigianali a scopo solidale, che saranno esposti insieme a un grande presepe costruito a mano dagli abitanti di Fulgatore: simboli concreti di creatività condivisa e collaborazione. La manifestazione si inserisce nel cammino della comunità parrocchiale di Fulgatore–Ummari–Ballata, guidata da padre Pietro Santoro, ed è anche un omaggio alla memoria di padre Michele Di Stefano, figura molto amata e profondamente legata al senso di comunità, il cui ricordo attraversa idealmente l’intero percorso del presepe. Ad accompagnare i visitatori non mancheranno stand gastronomici con prodotti tipici – dalle sfince alla ricotta calda, dalle pizzette fritte ai panini con salsiccia – e mercatini di Natale con articoli artigianali e idee regalo, contribuendo a creare un clima caldo e accogliente.

Dopo l’inaugurazione del 20 dicembre, il Presepe Vivente nel Villaggio proseguirà domenica 21 dicembre e nei giorni 27 e 28 dicembre, per concludersi il 5 gennaio con il suggestivo arrivo dei Re Magi a cavallo, momento simbolico e fortemente emozionale che chiuderà un percorso fatto di tradizione, memoria e partecipazione.



