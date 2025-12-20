Sezioni
Cultura
20/12/2025 12:15:00

"La foresta minacciata", lo spettacolo con i burattini realizzato dai bambini di Sappusi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-12-2025/la-foresta-minacciata-lo-spettacolo-con-i-burattini-realizzato-dai-bambini-di-sappusi-450.jpg

I bambini del Centro Sociale del quartiere Sappusi di Marsala, dopo aver avviato una riflessione sulle conseguenze disastrose sulla natura a causa dei comportamenti irresponsabili da parte dell'uomo, metteranno in scena, domenica 21 dicembre 2025 alle ore 17:30, lo spettacolino con i burattini dal titolo LA FORESTA MINACCIATA.


Dopo un lavoro di scrittura, sceneggiatura, costruzione del teatrino e pitturazione dei fondali, coordinato dai volontari del centro sociale stesso e dagli operatori dell'associazione Finestre sul Mondo di Marsala. I lavori sono stati realizzati dai bambini stessi che saranno ben felici di presentare il loro spettacolino ai familiari, agli amici e a quanti vorranno partecipare al simpatico ed educativo evento. L'ingresso è libero e gratuito presso il Centro Sociale di Sappusi, in via Omero n.1.



