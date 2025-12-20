Marsala: ad Adele La Grutta la borsa di studio in memoria del notaio Leonardo Pizzo

20/12/2025 14:00:00

Per il quinto anno consecutivo la famiglia Pizzo, il Rotary Club Marsala e il Liceo Classico “Giovanni XXIII” hanno assegnato la borsa di studio intitolata alla memoria del notaio Leonardo Pizzo, finanziata dalla famiglia. Un riconoscimento che, anche quest’anno, ha premiato merito, impegno e valori civili.

La borsa di studio è stata conferita ad Adele La Grutta, studentessa distintasi per l’eccellente percorso scolastico e per una formazione umana completa. La sua scelta di proseguire gli studi iscrivendosi alla Facoltà di Giurisprudenza riflette una chiara vocazione verso una disciplina che richiede rigore intellettuale, senso della giustizia e responsabilità sociale.

Oltre ai brillanti risultati accademici, Adele ha arricchito il proprio percorso attraverso la partecipazione alle attività teatrali della scuola, sviluppando sensibilità artistica e capacità comunicative. Particolarmente significativo anche il suo impegno nel volontariato parrocchiale, dove è apprezzata per la generosità, la disponibilità e la bontà d’animo.

La cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza della vicepresidente del Rotary Club Marsala, Marilena Lo Sardo, del presidente del Rotaract Vincenzo Valenti, del presidente dell’Interact Federico Canova e dell’assistente del Governatore Francesco Bambina. Presenti anche la dirigente scolastica del Liceo Classico “Giovanni XXIII”, Annamaria Angileri, insieme ai docenti Giuseppe Todaro, Angela Pisciotta e Santina Di Girolamo, a testimonianza del valore educativo dell’iniziativa.

Un momento particolarmente toccante è stato dedicato alla commemorazione del notaio Leonardo Pizzo, affidata quest’anno a Riccardo Lembo, che nel suo intervento ha ricordato le molteplici dimensioni della sua figura: il professionista stimato, l’amico affettuoso, il volontario generoso al fianco dei disabili e il rotariano sempre pronto a mettersi al servizio della comunità.

La borsa di studio si conferma così non solo come un sostegno concreto per i giovani meritevoli, ma anche come un modo autentico per mantenere viva la memoria di una persona che ha incarnato i valori del servizio, della solidarietà e dell’impegno sociale, principi fondanti del Rotary.



