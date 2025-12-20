Natale alle Egadi: Villaggi di Babbo Natale e un mese di eventi tra Favignana e Marettimo

20/12/2025 09:44:00

Non uno, ma due Villaggi di Babbo Natale e un calendario fitto di appuntamenti che coinvolge tutte e tre le isole. Alle Egadi il Natale 2025 si annuncia come uno dei più ricchi di sempre, con eventi diffusi tra Favignana, Levanzo e Marettimo, nel segno della comunità e della destagionalizzazione turistica.

L’Amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Pagoto ha messo a punto un programma natalizio articolato, pensato per residenti, famiglie e visitatori. «Favignana, Levanzo e Marettimo sono isole che meritano di essere visitate tutto l’anno – sottolinea Pagoto –. Incentivare il turismo anche nei mesi in cui c’è meno affluenza significa rafforzare ulteriormente l’identità del territorio e la sua attrattività. Stiamo lavorando affinché il Natale alle Egadi assuma un ruolo centrale nella programmazione culturale invernale, diventando un momento ricorrente e atteso che faccia tornare i dimoranti che in inverno vivono in altre città, attiri nuovi visitatori e allieti i residenti».

La grande novità è il doppio Villaggio di Babbo Natale: uno in Piazza Matrice a Favignana e, per la prima volta, anche a Marettimo in Piazza Umberto I. A Levanzo, invece, sarà allestito a festa il Centro Sociale, che diventerà il fulcro delle iniziative per grandi e piccoli.

Il via ufficiale alla programmazione è fissato per giovedì 18 dicembre alle 17.30 con l’arrivo dello zampognaro e di Babbo Natale a Marettimo, con degustazione gratuita di sfincie. Il tour proseguirà venerdì 19 dicembre dalle 15 per le vie di Levanzo, portando musica e atmosfera natalizia tra le case dell’isola.

A Favignana, sabato 20 dicembre alle 19.30, al Centro Sociale “I Fenomeni”, si terrà “La tradizione culinaria natalizia nelle nostre famiglie”: un momento di degustazione pensato per la comunità, con tombola e ballo liscio. Domenica 21 dicembre alle 17, all’ex Stabilimento Florio, è in programma il concerto della Sicily Ensemble; a seguire, alle 19 in Piazza Matrice, l’apertura ufficiale del Villaggio di Babbo Natale con le mascotte più celebri della Walt Disney e l’accompagnamento musicale della Egadi Dixie Band.

Il cartellone di Favignana entra nel vivo il 25 dicembre alle 17 in Piazza Matrice con il concerto dell’internazionale Washington Gospel Singers. Martedì 30 dicembre alle 17, all’ex Stabilimento Florio, appuntamento con il “Gran concerto di Capodanno” a cura dell’Associazione Vincenzo Bellini. Sabato 3 gennaio, in Piazza Matrice, salirà sul palco Samuele Palumbo, vincitore di “Tu sì que vales”. Domenica 4 gennaio alle 16 torna il teatro dei burattini al Villaggio di Babbo Natale, mentre alle 21, nella Chiesa Matrice, è previsto il Concerto “Lux Animae”. Lunedì 5 gennaio spazio al Corteo dei Re Magi in oratorio e, alle 21 in Chiesa Madre, “Merry Christmas and Happy New Swing” con il Mauro Carpi Quartet. Martedì 6 gennaio chiusura con “Arriva la Befana” al Villaggio.

Ogni giorno, al Villaggio di Babbo Natale, dalle 17 alle 19 sono previste animazione per bambini e degustazioni. Tra gli eventi più attesi, lunedì 29 dicembre alle 17, “Junior Chef” con Peppe Giuffré: insieme ai bambini dell’isola lo chef realizzerà un panettone gigante a forma di albero di Natale, lungo circa quattro metri. In programma anche spettacoli di magia, proiezioni di film Disney e giochi comunitari.

Tra le novità di quest’anno spicca il collegamento video con gli egadini nel mondo: un ledwall posizionato in Piazza Matrice permetterà a chi vive fuori di raccontare il Natale nella città in cui si trova e, allo stesso tempo, sentirsi vicino alle isole. «Un momento che abbiamo voluto per rafforzare quel senso di comunità che gli egadini hanno già nel cuore – racconta l’assessore alle Politiche Sociali Ignazio Lucido –. La possibilità di connettersi a diversi luoghi nel mondo dalla nostra isola abbatte le distanze e favorisce lo scambio e la crescita culturale».

Anche Levanzo propone un programma diffuso: domenica 21 dicembre alle 11 la musica della Egadi Dixie Band; il 2 gennaio alle 11, nella Chiesa di Maria SS. di Trapani, il Concerto “Lux Animae”; il 4 gennaio alle 16 l’inaugurazione della nuova biblioteca comunale; il 6 gennaio alle 16 un laboratorio introspettivo letterario. Tutti i giorni, al Centro Sociale, animazione per bambini e giochi comunitari.

A Marettimo, oltre all’avvio del 18 dicembre, sono previste degustazioni gratuite di specialità siciliane: il 23 dicembre le arancine, il 29 dicembre alle 19.30 le pizze, con altri assaggi nei giorni successivi. Il 28 dicembre alle 11, in Piazza Umberto I, è in programma il “Concerto di Natale” di cultura popolare siciliana. Il 3 gennaio alle 11, nella Chiesa Maria SS delle Grazie, torna “Lux Animae”. Il 5 gennaio l’arrivo dei Re Magi e la grande tombola chiudono le iniziative sull’isola.

«L’Amministrazione tiene a ringraziare il Libero Consorzio Comunale di Trapani che ha patrocinato “Natale alle Egadi 2025”. Ringraziamo anche le parrocchie e tutte le associazioni che hanno permesso la realizzazione di questa ricca programmazione», conclude il sindaco Pagoto. Un Natale che, tra tradizione e nuove idee, punta a far vivere le Egadi anche oltre l’estate.



