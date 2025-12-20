Viaggio nell’apprendimento: due giornate gratuite al Centro Alma di Marsala 

20/12/2025 12:00:00

Il Centro Alma di Marsala apre le porte alle famiglie con “Un viaggio nell’apprendimento”, un percorso esperienziale gratuito in programma domenica 18 gennaio e sabato 24 gennaio 2026. L’iniziativa propone laboratori e momenti di scoperta dedicati a bambini, adolescenti e adulti, con l’obiettivo di promuovere crescita, benessere ed educazione emotiva condivisa.

Domenica 18 gennaio si comincia alle 9.30 con il laboratorio per genitori “Dalla co-regolazione all’autoregolazione emozionale”, uno spazio di riflessione su strategie utili a migliorare la qualità della relazione genitore–figlio, condotto dalla psicoterapeuta Daniela Medusa.

Dalle 11.30 alle 13, invece, spazio ai più piccoli (3–6 anni) con “Piccoli movimenti, grandi abilità”, laboratorio psicomotorio dedicato allo sviluppo della mente attraverso il movimento, a cura della dott.ssa Marianna Gandolfo, tecnico del comportamento.

Sabato 24 gennaio sono previsti tre appuntamenti gratuiti: dalle 9.30 alle 11, “Un viaggio tra le parole e il tempo del viaggio”, attività di ascolto ed espressione linguistica curate dalle tutor del doposcuola specialistico SpazioApprendo. A modo mio; dalle 11.30 alle 13, “Alla ricerca dei tesori della mente”, laboratorio metacognitivo per bambini dai 6 ai 10 anni, pensato per allenare attenzione, memoria e funzioni esecutive attraverso il gioco, a cura della psicologa Jessica Lombardo; dalle 16.30 alle 18, “Emozioni in dono”, laboratorio espressivo sulle emozioni, tra musica, colori, gesti e narrazioni, rivolto ai minori 8–12 anni, condotto dalla pedagogista clinica Leonarda Papiro.

«L’iniziativa – spiegano le organizzatrici – nasce dalla volontà di far conoscere strumenti educativi e psicologici costruiti ad hoc e personalizzati, in particolare nei percorsi di accompagnamento per bambini con neurodivergenze e bisogni educativi speciali. Come il fiore di loto, simbolo del Centro, che nasce dal fango e fiorisce nonostante le difficoltà, così ogni persona può sviluppare le proprie potenzialità anche nei momenti più complessi». Tutti i laboratori si svolgeranno presso il Centro Alma, in via Stefano Bilardello 144, a Marsala. Per partecipare è necessaria l’iscrizione: informazioni e contatti sono disponibili sulla locandina dell’evento.



