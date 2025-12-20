Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
20/12/2025 12:00:00

Viaggio nell’apprendimento: due giornate gratuite al Centro Alma di Marsala 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-12-2025/viaggio-nell-apprendimento-due-giornate-gratuite-al-centro-alma-di-marsala-450.jpg

Il Centro Alma di Marsala apre le porte alle famiglie con “Un viaggio nell’apprendimento”, un percorso esperienziale gratuito in programma domenica 18 gennaio e sabato 24 gennaio 2026. L’iniziativa propone laboratori e momenti di scoperta dedicati a bambini, adolescenti e adulti, con l’obiettivo di promuovere crescita, benessere ed educazione emotiva condivisa.

 

Domenica 18 gennaio si comincia alle 9.30 con il laboratorio per genitori “Dalla co-regolazione all’autoregolazione emozionale”, uno spazio di riflessione su strategie utili a migliorare la qualità della relazione genitore–figlio, condotto dalla psicoterapeuta Daniela Medusa.
Dalle 11.30 alle 13, invece, spazio ai più piccoli (3–6 anni) con “Piccoli movimenti, grandi abilità”, laboratorio psicomotorio dedicato allo sviluppo della mente attraverso il movimento, a cura della dott.ssa Marianna Gandolfo, tecnico del comportamento.

 

Sabato 24 gennaio sono previsti tre appuntamenti gratuiti: dalle 9.30 alle 11, “Un viaggio tra le parole e il tempo del viaggio”, attività di ascolto ed espressione linguistica curate dalle tutor del doposcuola specialistico SpazioApprendo. A modo mio; dalle 11.30 alle 13, “Alla ricerca dei tesori della mente”, laboratorio metacognitivo per bambini dai 6 ai 10 anni, pensato per allenare attenzione, memoria e funzioni esecutive attraverso il gioco, a cura della psicologa Jessica Lombardo; dalle 16.30 alle 18, “Emozioni in dono”, laboratorio espressivo sulle emozioni, tra musica, colori, gesti e narrazioni, rivolto ai minori 8–12 anni, condotto dalla pedagogista clinica Leonarda Papiro.

 

«L’iniziativa – spiegano le organizzatrici – nasce dalla volontà di far conoscere strumenti educativi e psicologici costruiti ad hoc e personalizzati, in particolare nei percorsi di accompagnamento per bambini con neurodivergenze e bisogni educativi speciali. Come il fiore di loto, simbolo del Centro, che nasce dal fango e fiorisce nonostante le difficoltà, così ogni persona può sviluppare le proprie potenzialità anche nei momenti più complessi». Tutti i laboratori si svolgeranno presso il Centro Alma, in via Stefano Bilardello 144, a Marsala. Per partecipare è necessaria l’iscrizione: informazioni e contatti sono disponibili sulla locandina dell’evento.



Cultura | 2025-12-19 19:21:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-12-2025/presepe-250.jpg

Il presepe vivente di "Insieme si può"

Dal 19 al 22 dicembre la magia del Natale prende vita a Erice con il presepe vivente ideato e realizzato da un gruppo di volontari e dall’associazione no profit “Insieme si può”.L’iniziativa si svolgerà presso...







Native | 20/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/1765811475-0-forbes-racconta-la-startup-italiana-che-vuole-cambiare-la-sanificazione-dei-trasporti.jpg

Forbes racconta la startup italiana che vuole cambiare la sanificazione...

Native | 19/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/1765879385-0-mazara-si-accende-con-la-notte-bianca-t-roc-shopping-musica-arte-e-ottoni-animati-in-concerto.jpg

Mazara si accende con la Notte Bianca T-ROC: shopping, musica,...

Native | 18/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-12-2025/1765984865-0-mazara-del-vallo-nasce-il-polo-integrato-di-assistenza-per-la-provincia-di-trapani.jpg

Mazara del Vallo, nasce il Polo Integrato di Assistenza per la provincia...