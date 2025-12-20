Energia, oltre 28 milioni per i Comuni siciliani: pubblicato l’avviso di finanziamento

20/12/2025 00:00:00

Oltre 28 milioni di euro a disposizione dei Comuni siciliani per interventi di efficientamento energetico e riqualificazione urbana. Lo ha reso noto l’assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità, guidato da Francesco Colianni, con la pubblicazione dell’avviso “Progetti di valore: investimenti per la crescita sostenibile dei Comuni siciliani”.

Si tratta di fondi provenienti dalle royalties legate alle concessioni di idrocarburi, ora reinvestiti a favore dei territori. Lo stanziamento complessivo è suddiviso in due linee:

Linea A : 12,7 milioni di euro per i Comuni situati nelle aree interessate dalle concessioni di idrocarburi.

: 12,7 milioni di euro per i Comuni situati nelle aree interessate dalle concessioni di idrocarburi. Linea B: 15,4 milioni di euro destinati anche alle altre amministrazioni locali.

L’iniziativa prevede contributi a fondo perduto al 100% per progetti strategici nei settori della manutenzione straordinaria e sostenibilità energetica, rigenerazione urbana, riqualificazione architettonica, sicurezza degli edifici pubblici e opere di urbanizzazione primaria. Ogni Comune potrà candidare un solo progetto, con contributi variabili tra 100 mila e 1,5 milioni di euro. Gli interventi dovranno essere completati entro 24 mesi dal decreto di concessione del finanziamento.

«Con questo avviso – sottolinea l’assessore Colianni – offriamo ai Comuni una opportunità concreta, introducendo anche la possibilità di anticipare fino al 90% del valore dell’investimento. Questi interventi miglioreranno la qualità della vita dei cittadini e contribuiranno agli obiettivi di sostenibilità ambientale. Le risorse ci sono, ora serve capacità progettuale da parte delle amministrazioni locali».

Le domande dovranno essere presentate sulla piattaforma incentivienergia.regione.sicilia.it entro le 12.00 del 24 marzo 2026. L’avviso completo è consultabile sul portale istituzionale della Regione Siciliana.

****

Trasporti ferroviari in Sicilia, la Regione: "tutti i treni compatibili con la rete"

L’Assessorato regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti fa chiarezza sulle recenti segnalazioni riguardanti i treni siciliani e l’usura dei bordini delle ruote.

«Non esistono convogli acquistati dalla Regione impossibilitati a circolare: tutti i treni sono pienamente compatibili e regolarmente in servizio», precisano dall’assessorato.

L’anomala usura dei bordini ha interessato solo le tratte Siracusa-Caltanissetta e Caltagirone-Catania e «è stata affrontata con interventi tecnici mirati da RFI e Trenitalia, con risultati già tangibili». Dal 14 dicembre è stato ripristinato il servizio tra Catania centrale e Caltagirone e tra Siracusa e Ragusa, mentre rimane attivo il servizio sostitutivo tra Ragusa-Gela e Modica-Caltanissetta.

Altre rimodulazioni del servizio non sono collegate all’usura dei treni, ma all’incendio che ha interessato il Centro fieristico Le Ciminiere e parte della stazione di Catania centrale, rendendo necessarie limitazioni operative. I treni segnalati come fermi presso l’ex deposito di Catania centrale sono in realtà in servizio, temporaneamente allocati lì a causa di queste restrizioni.

****

Cinema, contributi fino a 50mila euro per microimprese in Sicilia

Nuove opportunità per film e serie tv in Sicilia. L’assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, insieme a Sicilia Film Commission, ha pubblicato un bando per contributi fino a 50mila euro destinati allo sviluppo di progetti cinematografici ambientati nell’Isola, con particolare attenzione alla scrittura delle sceneggiature.

«Con questo provvedimento sosteniamo concretamente il settore e le microimprese indipendenti, favorendo la nascita di nuove opere cinematografiche e serie tv in Sicilia», sottolinea l’assessore Elvira Amata.

Le agevolazioni sono rivolte a piccole e microimprese di produzione cinematografica costituite in forma societaria e con sede legale in Italia o nell’Ue.

Il testo integrale dell’avviso pubblico è consultabile sul sito ufficiale della Regione.



