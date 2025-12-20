Natale alle Egadi 2025: due Villaggi di Babbo Natale, Gospel e spettacoli

20/12/2025 15:00:00

Favignana, Levanzo e Marettimo si preparano a vivere il Natale più ricco di sempre: animazione per bambini, degustazioni, concerti, Junior Chef con Peppe Giuffré e un programma pensato per destagionalizzare il turismo

Non uno, ma ben due Villaggi di Babbo Natale: uno in Piazza Matrice a Favignana e, per la prima volta, anche a Marettimo, in Piazza Umberto I. A Levanzo, invece, il Natale prenderà vita all’interno del Centro Sociale, completamente allestito a festa.

Alle Isole Egadi si prospetta così un Natale 2025 ricco di eventi, musica, spettacoli e momenti di condivisione, pensato per residenti e visitatori di tutte le età.

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Pagoto, sempre più orientata alla destagionalizzazione del turismo, ha messo a punto una programmazione natalizia articolata e di grande richiamo. “Favignana, Levanzo e Marettimo sono isole che meritano di essere visitate tutto l’anno – dichiara il sindaco Pagoto –. Incentivare il turismo anche nei mesi di minore affluenza significa rafforzare l’identità del territorio e la sua attrattività. Il Natale alle Egadi vuole diventare un appuntamento fisso e atteso, capace di far tornare chi vive fuori, attrarre nuovi visitatori e regalare momenti di festa ai residenti”.

Il programma entra nel vivo

Il via ufficiale alla programmazione è fissato per giovedì 18 dicembre alle 17.30 a Marettimo, con l’arrivo dello zampognaro e di Babbo Natale, evento che proseguirà il 19 dicembre a Levanzo, dalle ore 15, con un tour musicale per le vie dell’isola.

A Favignana, sabato 20 dicembre alle 19.30, al Centro Sociale “I Fenomeni”, spazio alla tradizione con “La tradizione culinaria natalizia nelle nostre famiglie”, tra degustazioni, tombola e ballo liscio.

Domenica 21 dicembre, alle ore 17, all’ex Stabilimento Florio, concerto della Sicily Ensemble, seguito alle 19 dall’apertura ufficiale del Villaggio di Babbo Natale in Piazza Matrice, con mascotte Disney e musica della Egadi Dixie Band.

Concerti, spettacoli e grandi eventi a Favignana

Tra gli appuntamenti più attesi:

25 dicembre , ore 17, in Piazza Matrice: concerto dell’ internazionale Washington Gospel Singers

, ore 17, in Piazza Matrice: concerto dell’ 30 dicembre , ore 17, ex Stabilimento Florio: Gran Concerto di Capodanno a cura dell’Associazione Vincenzo Bellini

, ore 17, ex Stabilimento Florio: a cura dell’Associazione Vincenzo Bellini 3 gennaio : concerto di Samuele Palumbo , vincitore di Tu sì que vales

: concerto di , vincitore di 4 gennaio : teatro dei burattini al Villaggio e Concerto Lux Animae in Chiesa Madre

: teatro dei burattini al Villaggio e in Chiesa Madre 5 gennaio : Corteo dei Re Magi e concerto Merry Christmas and Happy New Swing con il Mauro Carpi Quartet

: Corteo dei Re Magi e concerto con il 6 gennaio: Arriva la Befana al Villaggio di Babbo Natale

Ogni giorno, dalle 17 alle 19, il Villaggio ospiterà animazione per bambini e degustazioni.

Junior Chef con Peppe Giuffré e il panettone gigante

Tra le iniziative più originali, lunedì 29 dicembre alle ore 17, l’evento Junior Chef con Peppe Giuffré, che realizzerà insieme ai bambini dell’isola un panettone gigante a forma di albero di Natale, lungo circa quattro metri.

Previsti inoltre spettacoli di magia, teatro dei burattini, proiezioni di film Disney e giochi comunitari.

Il Natale che unisce gli egadini nel mondo

Grande novità dell’edizione 2025 è il collegamento video con gli egadini nel mondo: grazie a un ledwall in Piazza Matrice, chi vive all’estero potrà raccontare il Natale nella città in cui si trova e sentirsi più vicino alle isole. “Un momento pensato per rafforzare il senso di comunità – spiega l’assessore alle Politiche Sociali Ignazio Lucido –. Abbattere le distanze favorisce lo scambio e la crescita culturale”.

Levanzo e Marettimo protagoniste

A Levanzo, tra gli eventi principali:

21 dicembre , ore 11: musica della Egadi Dixie Band

, ore 11: musica della Egadi Dixie Band 2 gennaio , ore 11: Concerto Lux Animae

, ore 11: Concerto Lux Animae 4 gennaio , ore 16: inaugurazione della nuova biblioteca comunale

, ore 16: inaugurazione della nuova biblioteca comunale 6 gennaio, ore 16: laboratorio letterario introspettivo

A Marettimo, invece:

18 dicembre : arrivo dello zampognaro e Babbo Natale con degustazione di sfincie

: arrivo dello zampognaro e Babbo Natale con degustazione di sfincie 23 dicembre : degustazione gratuita di arancine

: degustazione gratuita di arancine 28 dicembre , ore 11: Concerto di Natale di cultura popolare siciliana

, ore 11: Concerto di Natale di cultura popolare siciliana 29 dicembre , ore 19.30: degustazione di pizze

, ore 19.30: degustazione di pizze 3 gennaio : Concerto Lux Animae

: Concerto Lux Animae 5 gennaio: arrivo dei Re Magi e grande tombola



