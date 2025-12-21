Sezioni
Cronaca

» Incidenti
21/12/2025 09:00:00

Marsala, terribile incidente nella notte in via Salemi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-12-2025/marsala-terribile-incidente-nella-notte-in-via-salemi-450.jpg

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte a Marsala, intorno all’1.30, lungo via Salemi, poco prima dell’ospedale Paolo Borsellino.

 

A scontrarsi sono state due auto che viaggiavano nella stessa direzione, verso Salemi. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo che procedeva davanti stava per svoltare per imboccare una stradina laterale, quando è stato violentemente tamponato da dietro dall’altra auto. Alla base dell’incidente ci sarebbe l’alta velocità.

L’impatto è stato molto violento. Nell’incidente ci sono feriti, ma al momento non sono note le loro condizioni.

 

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi e messo in sicurezza la strada. La dinamica è ora al vaglio delle forze dell’ordine.

 

Via Salemi è rimasta a lungo chiusa al traffico. 



