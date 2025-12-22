E' arrivato il Sicilia Express

Un viaggio lungo tutta l’Italia, ma soprattutto un ritorno alle proprie radici. È arrivato a Palermo – e parallelamente a Siracusa – il Sicilia Express, il treno speciale voluto dalla Regione Siciliana in collaborazione con Ferrovie dello Stato per contrastare il caro-voli e consentire ai siciliani fuori sede di rientrare sull’Isola per le festività natalizie.
Partito da Torino, il convoglio ha riportato a casa oltre 550 persone: studenti, lavoratori, famiglie. Tutti con una valigia carica di aspettative e lo stesso desiderio condiviso: riabbracciare i propri cari senza dover affrontare i costi proibitivi dei biglietti aerei sotto le feste.
Per molti il viaggio è durato almeno diciotto ore, attraversando l’Italia da Nord a Sud. Un sacrificio accettato volentieri pur di tornare a casa, risparmiando centinaia di euro. Il Sicilia Express ha fatto tappa nelle principali città italiane – Milano, Bologna, Roma – prima di dividersi nelle due direttrici finali verso Palermo e Siracusa, fermandosi anche in altre stazioni lungo il percorso.
A bordo, però, il tempo non è stato solo attesa. Il viaggio si è trasformato in un’esperienza collettiva: giochi, momenti di animazione, decorazioni di dolci e tanta musica. Tra i vagoni si sono sentiti canti in dialetto, risate, balli improvvisati. Con i passeggeri anche artisti e influencer siciliani, che hanno accompagnato i ragazzi rendendo il lungo tragitto più leggero e partecipato.
