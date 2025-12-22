Sezioni
Cronaca
22/12/2025 08:48:00

Trasporto sanitario d’urgenza da Pantelleria a Palermo: volo militare salva un uomo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/1766389845-0-trasporto-sanitario-d-urgenza-da-pantelleria-a-palermo-volo-militare-salva-un-uomo.jpg

Si è concluso nella tarda serata di venerdì 19 dicembre un delicato trasporto sanitario d’urgenza che ha permesso di salvare la vita a un uomo in imminente pericolo. Il paziente è stato trasferito dall’isola di Pantelleria a Palermo grazie a un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare.

 

La missione è stata attivata su richiesta della Prefettura di Trapani. L’uomo, ricoverato presso l’Ospedale Bernardo Nagar di Pantelleria, necessitava di cure specialistiche non disponibili sull’isola ed è stato quindi disposto il trasferimento urgente all’Ospedale Civico di Palermo.

 

Il velivolo è decollato dall’aeroporto di Pantelleria alle 21:20. Durante il volo, durato circa un’ora, il paziente è stato costantemente assistito da un’équipe medica specializzata. L’atterraggio a Palermo è avvenuto poco dopo le 22, e l’uomo è stato immediatamente trasportato in ambulanza presso la struttura ospedaliera.

L’intervento è stato coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la centrale operativa dell’Aeronautica Militare che gestisce le missioni di soccorso sanitario a favore della popolazione. Come previsto per questo tipo di operazioni, il volo è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, responsabile del coordinamento della flotta dei velivoli di Stato.



