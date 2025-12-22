Agrigento, Natale tra museo e Valle dei Templi: attività per famiglie e grandi mostre

22/12/2025 11:45:00

Il Museo archeologico “Pietro Griffo” dedica le feste di Natale ai più piccoli e propone un campus pensato per i bambini tra 6 e 10 anni.

Quattro mattine – 29 e 30 dicembre, 2 e 5 gennaio – con inizio alle 9.30, per un percorso “di meraviglia” tra dei e comuni mortali, bestie fantastiche e storie mitologiche, prendendo spunto dai reperti esposti nelle teche del museo. Ogni giornata sarà dedicata a un personaggio diverso: Perseo e la sfida a Medusa, Persefone e il suo mistero, Eracle con la forza semidivina e Pandora, l’unica donna plasmata dagli dei. A conclusione, una piccola messinscena realizzata dai bambini.

Domenica 4 gennaio – prima domenica del mese con ingresso gratuito nei luoghi della cultura – sempre al Museo Griffo alle 16.00 è in programma il laboratorio “Archeo befane al Museo! Caccia al tesoro di Akragas”, per bambini tra 6 e 12 anni. Mappa del museo alla mano, i partecipanti, guidati dagli archeologi di CoopCulture, esploreranno le teche alla ricerca del “bene più prezioso” che un museo possa custodire. Al termine, risolto l’ultimo indovinello, ogni bambino troverà il bottino goloso nascosto dalle “archeobefane”. Prenotazioni e informazioni: www.coopculture.it

Il Museo Pietro Griffo ospita fino al 31 dicembre anche due mostre inserite nel programma di Agrigento Capitale Italiana della Cultura: una selezione di antiche mappe, strumenti di navigazione e gioielli che raccontano la “corsa all’oro rosso” di fine Ottocento a Sciacca, con un’ampia sezione della collezione del Museo Nocito del corallo, e la personale “Eclore” di Lise Chevalier, giovane artista francese che ha lavorato a stretto contatto con artigiani e ceramisti.

Alle Fabbriche Chiaramontane è visitabile fino all’8 marzo la mostra fotografica “Insulae Aqua”, a cura di Alessandra Klimciuk, tra le iniziative collegate ad Agrigento Capitale Italiana della Cultura. È la prima esposizione pubblica di scatti di Gianni Berengo Gardin dopo la scomparsa del grande fotografo: una sequenza narrativa di 32 opere realizzate nel 1991, di cui 6 inedite e in vintage print, cui si aggiungono altre 37 opere di Filippo Romano realizzate tra il 2021 e il 2024.

Natale in Casa Pirandello: parte del Parco archeologico Valle dei Templi, la Casa natale di Luigi Pirandello – oggi museo multimediale – ospita sabato 27 dicembre e domenica 4 gennaio alle 17.00 una visita guidata gratuita proposta da CoopCulture, curata dallo storico e intellettuale Beniamino Biondi. Situazioni, sentimenti e stati d’animo dei personaggi delle novelle dello scrittore faranno rivivere un Natale lontano da quello attuale. Ingresso gratuito.

Per approfondire la conoscenza della Valle dei Templi, ogni giorno alle 10.15, 11.30 e 12.45 sono in programma i percorsi sotterranei per scoprire la vita dei primi cristiani, seguendo l’archeologo tra arcosoli, formae e sepolture. Alle 15.00 torna anche la visita “Valle senza segreti”, dal Tempio di Giunone al Tempio della Concordia, fino alle catacombe paleocristiane. È inoltre possibile visitare la Valle in autonomia noleggiando un’audioguida.



