23 Dicembre: Putin umiliato, nonne rapite, Trump vuole la Groenlandia

23/12/2025 07:08:00

E' il 23 Dicembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Tre umiliazioni per Putin: il generale ucciso ieri mattina a Mosca, l’infiltrato ucraino che ha incendiato due caccia Sukhoi e i russi che non lo hanno guardato in tv (la sua diretta annuale ha avuto solo l’11 per cento di share)

• Stando ai servizi segreti Nato, la Russia starebbe provando a creare un’arma per distruggere i satelliti Starlink e mettere ko l’Ucraina. Musk non ha commentato

• Dopo i bambini, i soldati russi si sono portati via pure una cinquantina di nonne ucraine del villaggio di Hrabovske, nella regione di Sumi. Al momento non si sa dove siano. È successo la settimana scorsa



• Tymur Mindich, l’uomo dei water d’oro simbolo della corruzione ucraina, è in Israele (ha la doppia nazionalità)

• La tensione in Venezuela continua a salire. Mosca sta già riportando in patria le famiglie dei suoi diplomatici. Anche la Cina è preoccupata

• Trump torna all’attacco della Groenlandia con il neo inviato speciale Jeff Landry, che non vede l’ora di rendere l’isola «parte degli Stati Uniti». Proteste da Nuuk e Copenhagen

• Caso Epstein, per fare pressione su Pam Bondi i deputati vogliono accusarla di oltraggio al Congresso. Intanto spuntano foto di Epstein con bambini (e dai bagni della residenza reale britannica di Sandringham)

• Il Wall Street Journal ha rivelato che un anno fa un razzo di Musk ha messo a rischio le vite di 450 persone esplodendo in volo. Tre aerei sono stati costretti a manovre d’emergenza per evitare la pioggia di detriti

• Israele teme che le continue esercitazioni dell’Iran servano da copertura per un attacco reale. Intanto Tel Aviv ha negato l’autorizzazione a lavorare sul suo territorio a 14 ong

• Mattarella ha graziato cinque persone. Tra loro, l’anziano che uccise la moglie malata terminale e un ex calciatore libico che fu accusato d’essere uno scafista

• A Milano un ragazzino di 15 anni è stato accerchiato da una baby gang. Gli hanno tolto tutto, persino le scarpe, e poi lo hanno minacciato di morte. I quattro – un maggiorenne e tre minorenni – sono stati arrestati

• Il tribunale di Roma ha stabilito che Vittorio Sgarbi non ha bisogno di un amministratore di sostegno, ma prima di sposarsi, di fare investimenti o redigere testamenti dovrà sottoporsi a una perizia medica

• «È possibile essere amici nella curia romana?». Con questa domanda ieri il papa ha chiesto di rinunciare alla smania di primeggiare per «vivere come fratelli»

• La Cina ha messo nuovi dazi sui formaggi e sul latte Ue. Vanno dal 21,9 al 42,7 per cento. C’è chi parla di vendetta per le auto elettriche

• A 14 anni dal disastro di Fukushima, Tokyo riaprirà la centrale nucleare più potente al mondo, a Kashiwazaki Kariwa, 220 chilometri a Nord-Ovest di Tokyo

• Oro, platino, argento e rame stanno battendo tutti i record

• Con una doppietta di Neres, il Napoli ha vinto la Supercoppa a Riad. Ha sconfitto il Bologna per 2 a 0

• La stella-cometa che, secondo i Vangeli, guidò i magi a Betlemme potrebbe essere esistita davvero. A rilanciare l’ipotesi uno studio dello scienziato Mark Matney

• Bielorussia e Cina hanno scoperto in un verme una molecola dopante che trasforma i topi in maratoneti. Si chiama M101 ma l’hanno ribattezzata Lance A(rmstrong)

• Con un decreto Mattarella e Meloni hanno abolito l’urlo del «Si!» alla fine dell’Inno di Mameli

• Marcello Veneziani secondo Giuli «riversa bile» sul governo perché pentito di aver rifiutato il ministero della Cultura

• Gedi, il greco Kyriakou ha rassicurato il sottosegretario Baracchini indipendenza editoriale, pluralismo, investimenti e anche un manager italiano

• La presidente del Messico Sheinbaum ha detto che durante il suo mandato gli omicidi sono scesi da 87 a 57 al giorno (ma non parlato delle 68 persone che ogni 24 ore spariscono nel nulla)

• Tutti i 300 studenti cattolici rapiti in Nigeria sono tornati liberi

• Nel 2025 sono morti 1.190 migranti nel Mediterraneo e 400 senza tetto per le strade d’Italia

• Enrico Varriale, ex giornalista Rai, è stato condannato a un anno e sette mesi con pena sospesa per minacce e lesioni ai danni della ex

• Milan-Como non si giocherà più a Perth ma a San Siro. La trasferta è saltata per problemi logistici e finanziari

• Anche il Regno Unito dà il via libera a coppie dello stesso sesso nel pattinaggio. È la terza federazione dopo Canada e Finlandia

• L’attore James Ransone, noto per il ruolo di Ziggy Sobotka in The Wire, si è impiccato nella sua casa di Los Angeles. Da piccolo aveva subito abusi. Aveva 46 anni

• Vince Zampella, co-creatore di Call of Duty, è morto carbonizzato nella sua Ferrari ibrida dopo un incidente le per strade di Los Angeles. Aveva 56 anni

• Sono morti il chitarrista dei Jethro Tull Mick Abrahams (82 anni), il giornalista Giovanni Masotti (74 anni), il giornalista sportivo Gianni Melidoni (90), il fotoreporter Giorgio Pegoli (87), il cantante e chitarrista britannico Chris Rea (74), l’attrice americana Helen Siff (88)



Titoli

Corriere della Sera: Autobomba a Mosca, ira di Putin

la Repubblica: Manovra, un altro stop

La Stampa: Attentato a Mosca, sfida a Putin

Il Sole 24 Ore: Pnrr: la spesa viaggia verso i 110 miliardi ma l’88% degli investimenti va completato

Avvenire: Manovra a sorpresa

Il Messaggero: Pnrr, già spesi 101 miliardi

Il Giornale: L’Imam sfida l’Italia / Corrotti, l’Islam vincerà»

Leggo: Tritolo a Mosca ucciso un generale

Qn: Autobomba uccide generale / Mosca accusa gli 007 ucraini

Il Fatto: Il Colle taglia l’urlo / all’Inno di Mameli

Libero: La rivoluzione del Papa

La Verità: Mattarella grazia uno scafista

Il Mattino: Li abbiamo fatti Neres

il Quotidiano del Sud: Kiev colpisce a Mosca: / muore generale di Putin

il manifesto: Il resto / di niente

Domani: Mosca, ucciso un generale russo / Trump insiste: «Groenlandia a noi»



