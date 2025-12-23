Sezioni
Cronaca
23/12/2025 12:30:00

Marsala, piove e scatta il caos: strade allagate e una Panda bloccata in un tombino 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/1766489439-0-marsala-piove-e-scatta-il-caos-strade-allagate-e-una-panda-bloccata-in-un-tombino.jpg

Piove a Marsala da un'oretta e la pioggia, nulla di eccezionale, ha creato ancora una volta disagi alla circolazione.

 

Un automobilista è rimasto bloccato, all'intersezione tra Corso Calatafimi e via Sirtori, dopo che la ruota della sua Fiat Panda è finita dentro un tombino rimasto scoperto a causa del coperchio saltato. Solo grazie all’intervento di un carro attrezzi l’autovettura è stata liberata.

 

Come di consueto, la via Mazara si è trasformata in un fiume, completamente allagata, con gravi difficoltà per il traffico. Stessa situazione anche in via Salemi, dove l’acqua piovana ha invaso la carreggiata, rendendo la circolazione lenta e pericolosa.

 



