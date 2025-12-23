Partanna, rubano due autocarri da una ditta: arrestato un palermitano, in due sono fuggiti

23/12/2025 10:06:00

I Carabinieri di Trapani hanno arrestato un uomo di 51 anni, palermitano, con l’accusa di furto aggravato. L’uomo è ritenuto l'autore del furto di due autocarri ai danni di una ditta di Partanna.

Il colpo è stato messo a segno nelle scorse ore. Subito dopo il sopralluogo, effettuato a pochi minuti dal furto, i militari dell’Arma hanno avviato un’immediata attività investigativa, riuscendo a individuare i responsabili grazie alla visione in tempo reale delle telecamere autostradali posizionate lungo l’A29.

Secondo quanto ricostruito, i tre soggetti coinvolti – uno a bordo dell’auto utilizzata per raggiungere Partanna e gli altri due alla guida dei mezzi rubati – si sarebbero immessi sull’autostrada in direzione Palermo, procedendo a forte velocità. Poco dopo, i Carabinieri sono riusciti a intercettarli.

Alla vista delle pattuglie, i due uomini alla guida degli autocarri hanno arrestato la marcia e si sono dati alla fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Il terzo complice, invece, è stato bloccato e arrestato.

I due autocarri sono stati recuperati e riconsegnati al legittimo proprietario. Dopo l’udienza di convalida, per il 51enne palermitano sono stati disposti gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti per identificare e rintracciare gli altri due fuggitivi.



