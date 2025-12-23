Libri e dialogo ad Alcamo: torna “A libro aperto” al Centro Congressi Marconi

23/12/2025 10:02:00

Sabato 27 dicembre, nella Sala Rubino del Centro Congressi Marconi ad Alcamo, è in programma una nuova edizione di “A libro aperto – Gli autori incontrano i lettori”, iniziativa promossa da Ernesto Di Lorenzo Editore in collaborazione con il Comune di Alcamo nell’ambito di “Alcamo Città che legge” e con il Centro per il Libro e la Lettura (CEPELL).

L’appuntamento, inserito nel cartellone del Natale alcamese, si svolgerà dalle 10 alle 20 e propone un’intera giornata dedicata alla lettura e al dialogo culturale. In programma incontri con gli autori, momenti di confronto tematico, proiezioni di videointerviste e booktrailer, oltre all’esposizione di tutti i titoli del catalogo con una promozione natalizia dedicata ai visitatori.

“A libro aperto” è pensato come un invito a fermarsi, ascoltare e scegliere. Chi parteciperà potrà incontrare gli autori, conoscere i testi, prendere parte ai dibattiti e orientarsi tra proposte editoriali diverse, in un contesto che punta a favorire scambio di idee e riflessione su tematiche attuali.

La formula alterna, tra mattina e pomeriggio, incontri a tema con gli autori dei libri editi da Ernesto Di Lorenzo Editore e anche con altri ospiti, sottolineando l’insostituibile valore della lettura come strumento capace di stimolare il pensiero: una palestra mentale che aiuta ad andare oltre la superficie delle cose e a sviluppare consapevolezza e senso critico.

Dopo l’edizione di maggio, l’iniziativa torna così in città con un format che mette al centro la relazione tra chi scrive e chi legge, confermando Alcamo come luogo in cui la cultura non resta confinata sugli scaffali, ma diventa incontro, dialogo e comunità.



