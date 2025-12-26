Il nuovo che avanza. L’Udc a Marsala sostiene la ricandidatura di Grillo

26/12/2025 17:36:00

Il nuovo avanza. Con passo misurato, toni istituzionali e un comunicato che profuma di Prima Repubblica, l’Unione di Centro ufficializza a Marsala il suo sostegno alla ricandidatura del sindaco Massimo Grillo.

L’annuncio arriva al termine di un incontro definito “sereno e costruttivo”, formula evergreen della politica italiana, che ha visto seduti allo stesso tavolo il presidente nazionale dell’Udc Lorenzo Cesa, il coordinatore regionale Decio Terrana e il neo coordinatore provinciale trapanese Francesco Regina (colui che, nell'inchiesta sul sistema Cuffaro, è intercettato mentre organizza un pranzo in campagna per decidere, dicono gli investigatori, le nomine sulla sanità ...)insieme al primo cittadino lilybetano.

Nel comunicato il partito centrista parla chiaro: piena disponibilità a sostenere il percorso politico di Grillo e la sua candidatura alle amministrative 2026. Un appoggio che viene presentato come “responsabile” e orientato al contributo istituzionale, nel solco dei valori storici del popolarismo, del buon governo e della partecipazione democratica.

Non solo: l’Udc annuncia che sarà della partita con il proprio simbolo, a conferma di una identità che non intende sciogliersi né mimetizzarsi, ma tornare visibile nello scacchiere politico locale. Un segnale, anche questo, in una fase in cui a Marsala le geometrie politiche sono in continuo movimento e i contenitori civici rischiano di diventare affollati quanto un’area pedonale il sabato pomeriggio.

All’incontro erano presenti anche esponenti dell’amministrazione e del Consiglio comunale: Gaspare Di Girolamo, consigliere e assessore, il consigliere Pellegrino Ferrantelli e l’assessore Giuseppe Lombardo. Un parterre che fotografa un’alleanza già operativa più che semplicemente annunciata.

In attesa di capire chi altro salirà sul carro – o, per restare sobri, nel “percorso condiviso” – l’Udc rompe gli indugi e sceglie Grillo. Il nuovo che avanza, appunto. Con la calma dei veterani e la convinzione che, anche a Marsala, il centro non sia solo una posizione geometrica, ma una strategia. Sapere, capire. E contarsi.



