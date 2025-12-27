Scontro fra due auto sulla provinciale 60: muore un 19enne

27/12/2025 09:00:00

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 4 di questa mattina a Ragusa, lungo la strada provinciale 60. Nel violento scontro tra due automobili ha perso la vita un giovane di 19 anni.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo era alla guida della propria vettura quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un altro veicolo. L’impatto è stato particolarmente violento e per il 19enne non c’è stato nulla da fare.

Ferito il conducente dell’altra auto, che è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale di Ragusa. I medici stanno valutando le sue condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, oltre alle forze dell’ordine, per i rilievi e per mettere in sicurezza la carreggiata. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dello scontro.



