Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Incidenti
27/12/2025 09:00:00

Scontro fra due auto sulla provinciale 60: muore un 19enne

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-12-2025/1766825986-0-scontro-fra-due-auto-sulla-provinciale-60-muore-un-19enne.jpg

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 4 di questa mattina a Ragusa, lungo la strada provinciale 60. Nel violento scontro tra due automobili ha perso la vita un giovane di 19 anni.

 

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo era alla guida della propria vettura quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un altro veicolo. L’impatto è stato particolarmente violento e per il 19enne non c’è stato nulla da fare.

 

Ferito il conducente dell’altra auto, che è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale di Ragusa. I medici stanno valutando le sue condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, oltre alle forze dell’ordine, per i rilievi e per mettere in sicurezza la carreggiata. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dello scontro.

 









Native | 27/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/1766502163-0-come-scegliere-i-capi-piu-adatti-alla-propria-silhouette.jpg

Come scegliere i capi più adatti alla propria silhouette

Native | 26/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/1766486206-0-utensileria-e-attrezzatura-da-lavoro-gli-alleati-indispensabili-per-la-tua-valigia-degli-attrezzi.jpg

Utensileria e attrezzatura da lavoro: gli alleati indispensabili per...

Native | 24/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/1766397266-0-pulire-le-diverse-superfici-di-un-bagno-trucchi-e-segreti-per-farle-brillare.jpg

Pulire le diverse superfici di un bagno: trucchi e segreti per farle...