Politica

» Protagonisti
27/12/2025 06:00:00

 Trapani, il bilancio di un anno sull’ottovolante per il Sindaco Tranchida

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-12-2025/trapani-il-bilancio-di-un-anno-sull-ottovolante-per-il-sindaco-tranchida-450.png

Un 2025 tutt’altro che ordinario per Trapani. Un anno segnato da tensioni politiche, scontri istituzionali, polemiche durissime, ma anche da cantieri aperti, fondi del Pnrr, opere attese da decenni e partite amministrative decisive per il futuro della città.

 

Nel video che segue, il sindaco Giacomo Tranchida traccia il bilancio di dodici mesi vissuti “con il mare mosso”, tra crisi nella maggioranza, attriti in Consiglio comunale, il caso Antonini, la vicenda del Palazzetto dello sport, le dimissioni in Giunta e un clima politico costantemente sotto pressione.

Dalla contabilità dell’ente ai rapporti interni alla coalizione, dalle accuse personali alle scelte amministrative rivendicate come tutela dell’interesse pubblico, Tranchida risponde punto per punto, rivendicando autonomia, determinazione e una rotta che guarda già al 2026: scuole, quartieri popolari, impianti sportivi, centro storico, grandi opere e Pnrr.

 

Un’intervista lunga  che racconta il dietro le quinte di un anno complicato e prova a spiegare perché, secondo il sindaco, Trapani non è in vendita e non può essere governata sotto ricatto.

 









