Cultura

» Spettacoli
27/12/2025 12:39:00

Marsala ad “Affari Tuoi”: in gara le gemelle Gabriella e Valeria Gandolfo su Rai Uno

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-12-2025/1766835717-0-marsala-ad-affari-tuoi-in-gara-le-gemelle-gabriella-e-valeria-gandolfo-su-rai-uno.jpg

La provincia di Trapani torna sotto i riflettori di “Affari Tuoi”, il popolare game show di Rai Uno condotto in prima serata da Stefano De Martino. Dopo la recente e fortunata partecipazione di una concorrente di Mazara del Vallo, che aveva portato a casa un premio da 100 mila euro, adesso tocca a Marsala farsi rappresentare nel programma più seguito dell’access prime time.

A vestire i panni delle “pacchiste” siciliane sono le sorelle gemelle Gabriella e Valeria Gandolfo, selezionate come nuove concorrenti del gioco. Le due marsalesi si sono presentate al pubblico raccontando qualcosa della loro vita quotidiana: Gabriella lavora nell’Aeronautica Militare, mentre Valeria è attualmente alla ricerca di un’occupazione.

Il loro ingresso in studio non è passato inosservato. Come spesso accade quando sul palco arrivano concorrenti legati da un rapporto speciale, l’accoglienza è stata calorosa: applausi, sorrisi e qualche battuta del conduttore hanno subito creato un clima di simpatia e curiosità attorno alle due gemelle. Un momento di leggerezza che ha rafforzato il legame tra pubblico, studio e concorrenti.

Adesso l’attenzione si sposta tutta sul loro percorso all’interno del gioco. Toccherà a Gabriella e Valeria scegliere con attenzione i pacchi, affrontare le offerte del “Dottore” e, soprattutto, sperare che la fortuna continui a premiare la provincia di Trapani, già protagonista di una vincita importante nelle scorse settimane.

“Affari Tuoi” va in onda ogni giorno su Rai 1 alle 20:40 ed è disponibile anche in streaming gratuito su RaiPlay, dove è possibile seguirlo in diretta o rivedere le puntate on demand. Marsala guarda ora allo schermo con un pizzico di orgoglio e tanta curiosità, in attesa di scoprire se le gemelle Gandolfo riusciranno a trasformare questa esperienza televisiva in una storia a lieto fine.









