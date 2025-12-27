Aeroporto di Palermo, a Natale cresce il traffico internazionale  del + 20%

27/12/2025 22:00:00

Segnali incoraggianti arrivano dall’aeroporto Falcone Borsellino nel periodo natalizio. Tra il 22 e il 28 dicembre dallo scalo palermitano transiteranno circa 115 mila passeggeri, tra arrivi e partenze. Un dato che conferma la tenuta complessiva della domanda e mette in evidenza un trend ormai consolidato: la crescita del traffico internazionale.

Secondo i dati diffusi da Gesap, la società di gestione dell’aeroporto, i voli da e per l’estero registrano un incremento superiore al 20%, mentre il traffico domestico segna una flessione di circa il 5%. Una dinamica che rispecchia le tendenze del turismo europeo e il cambiamento nelle abitudini di viaggio, con una maggiore incidenza dei flussi internazionali rispetto a quelli nazionali.

Il quadro che emerge evidenzia il rafforzamento dell’attrattività della Sicilia sui mercati esteri e, allo stesso tempo, una fisiologica rimodulazione della domanda interna. L’aumento dei collegamenti con l’Europa, attivi anche durante la stagione invernale, sta contribuendo a rendere lo scalo palermitano sempre più competitivo e meno legato alla stagionalità.

«I dati confermano una traiettoria chiara: l’aeroporto di Palermo sta consolidando il proprio profilo internazionale, in coerenza con le dinamiche del turismo europeo», commenta Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap. «La crescita dei passeggeri internazionali è il risultato diretto dell’aumento dei collegamenti con l’Europa e rappresenta un fattore chiave per la destagionalizzazione dei flussi turistici e per il rafforzamento delle relazioni economiche e culturali della Sicilia».

Quanto alla contrazione del traffico domestico, Battisti invita a leggerla in un contesto più ampio: «Si tratta di un riequilibrio della domanda. Il trend internazionale dimostra la capacità dello scalo di intercettare nuovi mercati e nuovi segmenti di viaggiatori. È su questa direttrice che continueremo a lavorare, per rendere Palermo sempre più connessa, accessibile e competitiva nello scenario aeroportuale mediterraneo ed europeo».



