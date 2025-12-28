Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
28/12/2025 14:00:00

In Sicilia meno randagi e più adozioni: i numeri di una svolta possibile

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-12-2025/in-sicilia-meno-randagi-e-piu-adozioni-i-numeri-di-una-svolta-possibile-450.jpg

Meno cani randagi, più adozioni e un incremento delle sterilizzazioni. I dati del 2024 raccontano una Sicilia che, seppur tra mille difficoltà, sembra finalmente invertire la rotta sul fronte del randagismo. Una svolta ancora parziale, ma significativa, che vede in prima linea alcune province, tra cui Trapani e Catania.

 

Secondo i numeri diffusi dall’Assessorato regionale alla Sanità, lo scorso anno sono stati catturati 7.786 cuccioli e 6.731 cani adulti. Un dato in aumento rispetto al passato, che indica una maggiore capacità di intervento da parte dei servizi veterinari e dei Comuni. A guidare la classifica delle province più attive ci sono proprio Trapani e Catania.

Fondamentale il ruolo delle strutture di ricovero: in Sicilia se ne contano 85, tra canili sanitari e rifugi convenzionati, con un incremento rispetto agli anni precedenti. Strutture che rappresentano il primo approdo per gli animali recuperati, ma anche un passaggio decisivo verso l’adozione.

 

Un altro dato chiave è quello delle sterilizzazioni. Nel 2024 sono stati sterilizzati 3.462 cani, mentre altri 6.856 hanno raggiunto la cosiddetta “cifra”, ovvero l’identificazione tramite microchip. Un passaggio cruciale per il contrasto al randagismo, perché consente di risalire ai proprietari e di prevenire abbandoni e riproduzioni incontrollate.

Sul fronte delle adozioni, i numeri sono incoraggianti: migliaia di cani hanno trovato una nuova famiglia, anche grazie al lavoro delle associazioni animaliste e dei volontari che operano quotidianamente nei rifugi. Un impegno spesso silenzioso, ma determinante.

 

Resta però il nodo delle differenze territoriali. Se alcune province mostrano segnali positivi, altre faticano ancora a garantire servizi adeguati, tra carenza di fondi, strutture insufficienti e personale ridotto. La lotta al randagismo, ricordano dalla Regione, passa soprattutto dalla prevenzione: più sterilizzazioni, più controlli e una maggiore responsabilizzazione dei cittadini.

 

La strada è ancora lunga, ma i dati del 2024 dimostrano che il cambiamento è possibile. E che, con politiche coordinate e continuità negli interventi, anche la Sicilia può ridurre in modo strutturale il fenomeno del randagismo.

 



Cronaca | 2025-12-28 12:17:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-12-2025/la-banda-di-donne-che-svaligiava-i-supermercati-250.jpg

La banda di donne che svaligiava i supermercati

I Carabinieri  hanno arrestato quattro donne di età compresa tra i 19 e i 34 anni, tutte con precedenti specifici, accusate di furto aggravato. Le indagate sono state bloccate in flagranza, mentre tentavano di allontanarsi da due...







Native | 28/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-12-2025/1765984865-0-mazara-del-vallo-nasce-il-polo-integrato-di-assistenza-per-la-provincia-di-trapani.jpg

Mazara del Vallo, nasce il Polo Integrato di Assistenza per la provincia...

Native | 27/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/1766502163-0-come-scegliere-i-capi-piu-adatti-alla-propria-silhouette.jpg

Come scegliere i capi più adatti alla propria silhouette

Native | 26/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/1766486206-0-utensileria-e-attrezzatura-da-lavoro-gli-alleati-indispensabili-per-la-tua-valigia-degli-attrezzi.jpg

Utensileria e attrezzatura da lavoro: gli alleati indispensabili per...