Sospetta intossicazione alimentare: madre e figlia muoiono dopo una cena in famiglia

28/12/2025 14:35:00

Una tragedia ha colpito il Molise nelle ultime ore: una studentessa di 15 anni e la madre di 50 anni sono morte a poche ore di distanza, dopo un improvviso malore che potrebbe essere riconducibile a una sospetta intossicazione alimentare. Le autorità hanno disposto l’autopsia per chiarire le cause dei decessi.

La prima vittima è una ragazza di 15 anni, studentessa del liceo classico di Campobasso. La giovane è stata trasportata d’urgenza nella serata di ieri all’ospedale “Cardarelli” dopo aver accusato un grave malessere, insorto poco dopo una cena natalizia in famiglia. Le sue condizioni sono apparse subito critiche e, nonostante i tentativi dei medici, la ragazza è deceduta poco dopo il ricovero.

Alcune ore più tardi, nello stesso ospedale, è morta anche la madre, Antonella Di Ielsi, 50 anni, ricoverata in gravissime condizioni con sintomi analoghi a quelli della figlia. La

donna lavorava insieme al marito, Gianni Di Vita, 55 anni, figura nota nella comunità locale per essere stato a lungo sindaco del paese.

Secondo le prime informazioni sanitarie, l’ipotesi al momento più accreditata è quella di una intossicazione alimentare, forse legata al consumo di pesce durante le festività natalizie. Tuttavia, gli inquirenti non escludono altre cause. Saranno gli esami tossicologici e l’autopsia, già disposta dalla magistratura, a fare piena luce sull’accaduto.

La notizia ha profondamente scosso Pietracatella e l’intera area di Campobasso. Amici, familiari e compagni di scuola della giovane attendono ora risposte certe, mentre le autorità sanitarie, in collaborazione con i carabinieri, proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione le ultime ore di vita delle due donne.

Una comunità intera resta attonita davanti a una tragedia che ha spezzato due vite nel giro di poche ore, lasciando dolore e interrogativi ancora senza risposta.



