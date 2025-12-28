Economia, Cdm non impugna le ultime variazioni di bilancio della Regione Siciliana

28/12/2025 02:07:00

Il Consiglio dei ministri ha deciso di non impugnare la legge di variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027 (n. 31 del 22 ottobre 2025). Si tratta di un risultato di grande rilievo che testimonia la correttezza formale e sostanziale delle scelte adottate dal governo regionale.



In particolare, sono fatte salve alcune importanti disposizioni sottoposte a controllo del Ministero dell'Economia e delle finanze: l'estensione del rimborso forfettario per le spese sostenute dai medici ospedalieri in aree disagiate anche a chi lavora in “guardia medica” su base oraria nei presidi situati nelle isole minori (articolo 5); lo straccia-bollo che sospende sanzioni e interessi per chi si mette in regola entro il 31 dicembre 2025 (articolo 18); le risorse per nuove tratte di continuità territoriale da e verso l'aeroporto di Comiso (articolo 19); i contributi straordinari per il 2025 al Maas Mercati agroalimentari Sicilia, all'Ast e all'Ipab Residence “Salvatore Bellia-San Luigi Gonzaga-Costanzo Cuore” (articoli 16, 17, 25).







