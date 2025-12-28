Sezioni
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Istituzioni

» Dalla Regione
28/12/2025

Economia, Cdm non impugna le ultime variazioni di bilancio della Regione Siciliana

Il Consiglio dei ministri ha deciso di non impugnare la legge di variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027 (n. 31 del 22 ottobre 2025). Si tratta di un risultato di grande rilievo che testimonia la correttezza formale e sostanziale delle scelte adottate dal governo regionale.


In particolare, sono fatte salve alcune importanti disposizioni sottoposte a controllo del Ministero dell'Economia e delle finanze: l'estensione del rimborso forfettario per le spese sostenute dai medici ospedalieri in aree disagiate anche a chi lavora in “guardia medica” su base oraria nei presidi situati nelle isole minori (articolo 5); lo straccia-bollo che sospende sanzioni e interessi per chi si mette in regola entro il 31 dicembre 2025 (articolo 18); le risorse per nuove tratte di continuità territoriale da e verso l'aeroporto di Comiso (articolo 19); i contributi straordinari per il 2025 al Maas Mercati agroalimentari Sicilia, all'Ast e all'Ipab Residence “Salvatore Bellia-San Luigi Gonzaga-Costanzo Cuore” (articoli 16, 17, 25).


 









