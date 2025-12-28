Capodanno in Sicilia, tra pop, rap e dj set: da Gabbani a Ghali, piazze in festa

28/12/2025 09:53:00

Sarà un Capodanno all’insegna della grande musica quello che la Sicilia si prepara a vivere. La notte di San Silvestro accenderà le piazze dell’Isola con concerti gratuiti e dj set che spaziano dal pop al rap, fino alla musica dance, coinvolgendo alcune delle città più importanti.

Ad Agrigento, Capitale italiana della Cultura 2025, il brindisi al nuovo anno sarà affidato a The Kolors e Arisa, protagonisti di un concerto che promette ritmo ed emozioni. Sempre in provincia, musica anche ad Augusta, mentre a Siracusa la notte di Capodanno sarà animata da dj set e spettacoli pensati soprattutto per un pubblico giovane.

Grande attesa a Catania, dove sul palco salirà Francesco Gabbani, pronto a trascinare il pubblico con i suoi successi più amati. Un appuntamento che si preannuncia tra i più partecipati dell’Isola. Sempre nel Catanese, a Gela, protagonista sarà Ghali, uno dei nomi più forti della scena rap italiana, capace di richiamare migliaia di fan.

Spazio anche al grande pop melodico con Gigi D’Alessio, atteso per il tradizionale concerto di fine anno che ogni volta trasforma la città in un’enorme festa collettiva. In altre piazze siciliane, invece, si punterà su format più giovani con dj set, musica elettronica e intrattenimento fino a notte fonda.

Il programma di San Silvestro conferma il ruolo centrale degli eventi musicali come strumento di aggregazione e richiamo turistico. I concerti saranno gratuiti e accompagnati da piani di sicurezza e controllo del territorio predisposti dalle amministrazioni comunali.



