La FIP contro la Trapani Shark: “Comportamento lesivo. Pronti ad agire legalmente"

Dopo settimane di tensione e scontri istituzionali, la FIP passa al contrattacco. Con una nota durissima diffusa oggi, 29 dicembre, il Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro ha stigmatizzato il comportamento della Trapani Shark, giudicandolo gravemente lesivo dell’immagine dell’intero movimento cestistico italiano.

Il comunicato arriva a poche ore dalla minaccia del club granata di non presentarsi a Bologna per la prossima partita di Serie A, come gesto di protesta contro il blocco dei tesseramenti e le sanzioni inflitte. La Federazione non solo respinge ogni accusa di accanimento, ma raddoppia: manda un messaggio chiaro, compatto e senza sconti.

“Basta retorica sulla persecuzione”

Il Consiglio, riunitosi in via straordinaria, ha espresso all’unanimità pieno sostegno alla linea finora adottata, finalizzata – si legge – “ad esigere il rispetto di tutte le regole di partecipazione al massimo campionato, escludendo qualsiasi retorica di ‘volontà persecutoria’”.

Una risposta diretta alle accuse mosse in questi giorni dalla società trapanese, che ha più volte parlato di “sistema a due velocità”, di “sanzioni sproporzionate”, e di “doppio standard” rispetto a precedenti (Cantù 2019, Brescia 2020) gestiti – secondo Trapani – con ben altra tolleranza.

Mandato pieno a Petrucci per agire anche in sede legale

Il tono del comunicato è netto: il comportamento della Trapani Shark starebbe “gravemente ledendo l’immagine dell’intero movimento”, e per questo motivo il Consiglio ha deliberato all’unanimità di conferire al presidente Gianni Petrucci un ampio mandato per attuare “ogni iniziativa, anche di carattere legale, utile alla sua salvaguardia”.

Si tratta di un passaggio cruciale, che apre le porte a azioni giudiziarie o sanzioni straordinarie se la società dovesse effettivamente attuare il proposito di non presentarsi in campo.

Pressione anche sulla Lega Basket

Nella stessa nota, la FIP invita ufficialmente la Lega Basket Serie A (LBA) a intervenire con provvedimenti endoassociativi per tutelare la credibilità del campionato, che secondo la Federazione “viene messa in seria e grave crisi” da questa escalation.

È un passaggio significativo: finora la LBA, presieduta da Maurizio Gherardini, era rimasta defilata nei toni, pur mantenendo il blocco dei tesseramenti alla società siciliana. Ora la FIP spinge per un’assunzione di responsabilità anche da parte della Lega, in un quadro che si fa sempre più teso e instabile.

La sfida di Bologna resta a rischio

Nel frattempo, la sfida tra Virtus Bologna e Trapani Shark, prevista nel calendario della 14ª giornata, resta formalmente in programma. Ma dopo il comunicato del club e questa durissima risposta della FIP, si naviga a vista.

Il clima è esplosivo. Il rischio di uno scontro senza precedenti tra una società di Serie A e l’intero apparato federale è ormai concreto. E la parola “ritiro” – finora tabù – comincia a serpeggiare con sempre meno reticenze



