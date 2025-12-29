Il mercato di gennaio del Trapani comincia con il prologo: esonero-bis per Mussi

29/12/2025 17:33:00

Andrea Mussi non è più il direttore sportivo del Trapani. Il dirigente è stato esonerato dal club granata per la seconda volta in un anno e, ora, al suo posto è stato promosso Luigi Volume, da poco entrato a far parte della dirigenza granata.

Mussi era già stato esonerato dal Trapani il 5 dicembre 2024 dopo aver rifiutato la possibilità di una risoluzione contrattuale, con la società che gli aveva formalmente contestato un addebito disciplinare.

La vicenda, poi, ha avuto un lieto fine e Andrea Mussi è tornato a ricoprire il ruolo di direttore sportivo del Trapani, costruendo la squadra nel corso del mercato di gennaio. Oggi come un anno fa, però, non avrà la possibilità di gestire le trattative nel corso del mercato di riparazione che, pertanto, diventano di competenza di Luigi Volume.

Il rapporto tra Mussi e il Trapani si era nuovamente incrinato nel corso dei mesi scorsi e, adesso, la società ha annunciato l'esonero con un comunicato di poche righe nel quale non è presente il saluto al dirigente, la rituale frase che viene inserita in ogni nota con la quale le società di qualsiasi sport annunciano l'esonero di un proprio tesserato.

Il mercato di gennaio del Trapani così parte con un prologo. Intanto, sono già diverse le trattative che riguardano il Trapani e la maggior parte in uscita: da Grandolfo al Casarano a Ciotti al Cosenza fino a Fischnaller alla Salernitana e, infine, Vazquez al Fasano.



