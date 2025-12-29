Incendio nella notte in pieno centro a Mazara: danneggiato il dehors di un lounge bar

29/12/2025 07:45:00

Un incendio scoppiato nella notte tra sabato e domenica ha colpito il Twins Lounge Bar, nel cuore di Mazara del Vallo, lungo il centralissimo corso Umberto I. Le fiamme hanno interessato la struttura esterna del locale, provocando danni significativi al dehors e alle vetrate che lo delimitavano.

Il rogo si è sviluppato dopo le tre del mattino, quando il bar era già chiuso. L’allarme è stato immediato e ha permesso l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Mazara, che hanno contenuto l’incendio evitando che si propagasse all’interno del locale o alle attività adiacenti, in una zona particolarmente sensibile e densamente frequentata.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, che hanno avviato le indagini per chiarire l’origine dell’incendio. Gli accertamenti si stanno concentrando sull’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Dai primi riscontri emergerebbe la presenza di una persona con il volto coperto, elemento che rafforza l’ipotesi di un gesto doloso, anche se al momento nessuna pista viene esclusa.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i commercianti e i residenti del centro storico, riaprendo il tema della sicurezza urbana nelle ore notturne e della tutela delle attività economiche che operano lungo l’asse principale della città.

Nel pomeriggio, i titolari del locale hanno ricevuto la visita dell’assessore comunale alle Attività produttive, Germana Abbagnato, che a nome dell’amministrazione ha espresso solidarietà e vicinanza. Dopo le operazioni di messa in sicurezza, il Twins Lounge Bar è riuscito a riaprire già in serata.

Le indagini proseguono per accertare responsabilità e movente di un episodio che ha colpito uno dei luoghi simbolo della movida mazarese.



