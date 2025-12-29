Erice: il consiglio comunale approva il Dup e il bilancio 

29/12/2025 11:00:00

Il Consiglio comunale di Erice ha approvato due atti chiave per la programmazione economica e amministrativa dell’Ente: il Documento unico di programmazione (Dup) e il bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Un passaggio tutt’altro che scontato, soprattutto considerando le difficoltà che molti Comuni siciliani stanno affrontando nel rispettare la scadenza del 31 dicembre.

Un risultato che consente all’amministrazione comunale di guardare con maggiore stabilità ai prossimi anni, evitando ritardi e rallentamenti nell’erogazione dei servizi e nella realizzazione dei progetti sul territorio.

I documenti contabili approvati rispettano i vincoli di legge e gli equilibri di bilancio, assicurando la continuità dei servizi essenziali e la possibilità di programmare interventi strategici in settori chiave come welfare, manutenzione del territorio, opere pubbliche e sviluppo locale.

«Questo bilancio – ha sottolineato il sindaco Daniela Toscano – non rappresenta soltanto numeri su un documento, ma è uno strumento concreto per programmare interventi mirati, tutelare i servizi essenziali e pianificare iniziative di sviluppo sostenibile».

L’amministrazione evidenzia inoltre il carattere dinamico della programmazione finanziaria. La tempestività nell’approvazione consente infatti di assolvere fin dai primi mesi dell’anno successivo a tutti i bisogni essenziali della comunità e del territorio, garantendo continuità dei servizi e disponibilità immediata di risorse.

L’assessore alle Finanze Pino Alogastro ha spiegato come il bilancio sia già pronto ad accogliere eventuali rifinanziamenti positivi, tra cui nuovi fondi esterni, trasferimenti aggiuntivi o altre entrate che potrebbero presentarsi nel corso dell’anno, permettendo un rapido inserimento nella programmazione.

L’approvazione nei tempi previsti di Dup e bilancio rappresenta un segnale di solidità amministrativa per il Comune di Erice, in un contesto regionale caratterizzato da ritardi, emergenze finanziarie e difficoltà strutturali di molti enti locali.

Un passaggio che mette l’amministrazione nelle condizioni di operare con maggiore efficacia e continuità, rispondendo alle esigenze dei cittadini e pianificando con maggiore certezza il futuro della città.



