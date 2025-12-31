Alcamo, gara europea per i progetti SAI di accoglienza e integrazione

31/12/2025 16:00:00

Il Comune di Alcamo ha avviato una gara europea a procedura aperta per l’affidamento della realizzazione dei progetti di accoglienza SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), finanziati dal Ministero dell’Interno e di cui l’Ente è soggetto titolare.

La procedura riguarda il triennio 2026-2028 (PROG-757-PR-4) e coprirà il periodo compreso tra il 1° luglio 2026 e il 31 dicembre 2028. L’obiettivo è garantire continuità, qualità e trasparenza nella gestione dei servizi di accoglienza e integrazione destinati ai titolari di protezione internazionale.

Trattandosi di una gara di rilevanza europea, il bando è stato pubblicato il 30 dicembre 2025 sulla piattaforma TED (Tenders Electronic Daily), supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, assicurando la massima diffusione e il rispetto dei principi di pubblicità, concorrenza e parità di trattamento tra gli operatori economici.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 10:00 del 2 febbraio 2026, secondo le modalità previste dal bando.

Attualmente il Comune di Alcamo è titolare di un progetto SAI che ospita 90 beneficiari adulti di sesso maschile.

«Attraverso questa procedura – dichiara l’assessore ai Servizi alla Persona, Baldo Mancuso – il Comune potrà selezionare operatori qualificati in grado di garantire interventi di accoglienza, supporto socio-assistenziale, accompagnamento all’autonomia e percorsi di inclusione sociale, così come richiesto dalla normativa sul sistema SAI. Confermiamo il nostro impegno a promuovere politiche di accoglienza strutturate e responsabili, valorizzando il ruolo degli enti locali nella gestione di servizi fondamentali per la tutela dei diritti e l’integrazione delle persone beneficiarie, in particolare soggetti vulnerabili come richiedenti asilo e rifugiati».



