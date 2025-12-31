Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
31/12/2025 16:00:00

Alcamo, gara europea per i progetti SAI di accoglienza e integrazione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-12-2025/1767190330-0-alcamo-gara-europea-per-i-progetti-sai-di-accoglienza-e-integrazione.jpg

Il Comune di Alcamo ha avviato una gara europea a procedura aperta per l’affidamento della realizzazione dei progetti di accoglienza SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), finanziati dal Ministero dell’Interno e di cui l’Ente è soggetto titolare.

 

La procedura riguarda il triennio 2026-2028 (PROG-757-PR-4) e coprirà il periodo compreso tra il 1° luglio 2026 e il 31 dicembre 2028. L’obiettivo è garantire continuità, qualità e trasparenza nella gestione dei servizi di accoglienza e integrazione destinati ai titolari di protezione internazionale.

 

Trattandosi di una gara di rilevanza europea, il bando è stato pubblicato il 30 dicembre 2025 sulla piattaforma TED (Tenders Electronic Daily), supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, assicurando la massima diffusione e il rispetto dei principi di pubblicità, concorrenza e parità di trattamento tra gli operatori economici.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 10:00 del 2 febbraio 2026, secondo le modalità previste dal bando.

Attualmente il Comune di Alcamo è titolare di un progetto SAI che ospita 90 beneficiari adulti di sesso maschile.

 

«Attraverso questa procedura – dichiara l’assessore ai Servizi alla Persona, Baldo Mancuso – il Comune potrà selezionare operatori qualificati in grado di garantire interventi di accoglienza, supporto socio-assistenziale, accompagnamento all’autonomia e percorsi di inclusione sociale, così come richiesto dalla normativa sul sistema SAI. Confermiamo il nostro impegno a promuovere politiche di accoglienza strutturate e responsabili, valorizzando il ruolo degli enti locali nella gestione di servizi fondamentali per la tutela dei diritti e l’integrazione delle persone beneficiarie, in particolare soggetti vulnerabili come richiedenti asilo e rifugiati».

 



Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira

Il 2025 è stato un anno ricco di sfide e opportunità, affrontate grazie alla fiducia di clienti e partner e al lavoro di una squadra in costante crescita. Il team di Studio Vira si è ampliato ulteriormente,...







Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira

Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767090468-0-capodanno-in-musica-a-marsala-l-accademia-beethoven-porta-strauss-e-morricone.jpg

Capodanno in musica a Marsala: l’Accademia Beethoven porta Strauss e...

Native | 29/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-12-2025/1767015402-0-natale-mediterraneo-trapani-chiude-l-anno-tra-piazze-presepi-e-grandi-concerti.jpg

Natale Mediterraneo, Trapani chiude l’anno tra piazze, presepi e...