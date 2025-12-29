Sezioni
Cronaca

» Incidenti
29/12/2025 12:43:00

Paceco: suv si ribalta dopo lo scontro con una utilitaria sulla Sp21. C'è un ferito

Un violento incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 11.30 sulla Sp21, all’altezza di Nubia, nel territorio di Paceco, all’ingresso di Trapani. Per cause ancora in fase di accertamento, due auto, una Fiat Panda e un'Audi Q5 Sportback, si sono scontrate nei pressi di un distributore di carburante.

 

Nell’impatto, l'Audi si è ribaltata e l’uomo che si trovava all’interno è rimasto incastrato tra le lamiere. I primi a intervenire sono stati alcuni militari dell’Aeronautica, che si trovavano in quel momento al rifornimento e hanno prestato i soccorsi immediati in attesa dell’arrivo dei mezzi di emergenza.

 

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre il ferito dall’abitacolo, e un’ambulanza del 118 per il trasferimento in ospedale. Le condizioni dell’uomo non sono ancora note, così come la dinamica esatta dell’incidente.

 

Il tratto di strada è rimasto parzialmente congestionato durante le operazioni di soccorso, con rallentamenti al traffico in entrata e uscita da Trapani. Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire quanto accaduto.









