Mazara, al Teatro Rivoli arriva il “Bublé Bublé Christmas Show”

29/12/2025 09:16:00

A Mazara del Vallo il nuovo anno si festeggia in Teatro.

E’ tutto pronto per un evento unico, con la grande musica swing e natalizia, per inaugurare il 2026: il “Bublé Bublé Christmas Show”, il più grande tributo italiano dedicato a Michael Bublé, prodotto da AmantiArts Music.

Per lo spettacolo, in programma il 3 gennaio alle ore 21 al Teatro Rivoli, sono ancora disponibili gli ultimi biglietti. Guidata dalla voce straordinaria di Riccardo Retrosi, già protagonista dello show televisivo Like a Star con Amadeus su Canale 9, la band, che lì ha ricevuto diversi riconoscimenti per le sue interpretazioni dai giudici Serena Brancale ed Elio e le Storie Tese, celebra quest’anno i dieci anni di attività portando sul palco un concerto ricco di atmosfera, qualità musicale e suggestioni natalizie. Accompagnato da una formazione di musicisti professionisti, Retrosi interpreta i più celebri successi del crooner italo-canadese: da ‘Me and Mrs Jones’ a ‘Call Me Irresponsible’, da ‘Moondance’ e ‘Save The Last Dance For Me’, fino ai cavalli di battaglia come ‘Home’, ‘Everything’, ‘Haven’t Met You Yet’ e ‘It’s a Beautiful Day’. E visto il periodo natalizio e di benvenuto al nuovo anno lo spettacolo si trasforma nel “Bublé Bublé Christmas Show”, includendo i brani più amati dell’album di Natale di Michael Bublé: ‘Santa Claus Is Coming To Town’, ‘White Christmas’, ‘Jingle Bells’, ‘All I Want For Christmas Is You’ e molti altri. La band approderà a Mazara del Vallo dopo un tour che ha toccato città come Roma, Ferrara, Genova e Prato: una data evento che si preannuncia ricca di emozioni. Biglietti a partire da € 15,00 con prenotazioni presso la biglietteria del Cine Teatro Rivoli Tel.: 393 9488626 - 348 0349658



