Economia

Trasporti
29/12/2025

Aeroporto di Agrigento, inviata la documentazione al Mit

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-12-2025/1766995575-0-aeroporto-di-agrigento-inviata-la-documentazione-al-mit.jpg

Un altro passo in avanti verso la possibile realizzazione dell’aeroporto di Agrigento. Dopo l’invio dello studio di fattibilità, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva richiesto un’ulteriore integrazione tecnica per poter valutare in modo approfondito il progetto. Quel lavoro è stato ora completato e l’intero dossier documentale è stato ufficialmente trasmesso al Mit.

 

Si entra così in una fase considerata decisiva dell’iter: quella della valutazione finale da parte del Ministero.

Ad annunciarlo è stato il deputato agrigentino Lillo Pisano, che rivendica il percorso legislativo che ha consentito di arrivare a questo punto. «Grazie a un mio emendamento, poi recepito e confluito nell’articolo 8-bis del DL Sud, convertito in legge – ha dichiarato – l’aeroporto di Agrigento non è un’idea campata in aria, ma un progetto serio e strutturato, oggi sul tavolo del Ministero per la valutazione finale».

 

Secondo Pisano, il progetto rappresenta una svolta storica per il territorio. «Può finalmente spezzare l’isolamento infrastrutturale che da sempre penalizza Agrigento e la sua provincia. Significa lavoro, sviluppo, turismo e futuro per i nostri giovani. Significa dare al nostro territorio le stesse opportunità che hanno avuto altri».

Il deputato ha poi ringraziato i tecnici che hanno lavorato al dossier: «Un grazie sincero a chi ha completato con competenza e dedizione un percorso complesso e tutt’altro che semplice».

 

Resta ora da capire quali saranno le valutazioni del Ministero e i tempi di una eventuale approvazione. Intanto, per Agrigento, il progetto dell’aeroporto smette di essere solo un’ipotesi e approda ufficialmente alla fase cruciale del confronto istituzionale.









